Копеечная вещь из "АТБ" станет спасением для котов: какое неожиданное применение ей нашли (фото)

Находка из "АТБ" для кошек и растений

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В Threads обсуждают бюджетный лайфхак для тех, кто хочет сделать подоконник уютнее для комнатных растений и домашних питомцев. Одна из пользовательниц нашла для этого простое решение в "АТБ" – самоклеящиеся коврики, шесть штук которых стоят 146 гривен.

Девушка поделилась находкой на своей странице, а в комментариях другие пользователи рассказали, как используют такие панели дома.

"Только вчера думала, как сделать подоконник теплее для растений и кошки, и вуаля: "АТБ"", – написала девушка.

Публикация в Threads

Цена на коврики. Фото: maria__grishakova/Threads

В комментариях пользователи оценили идею и поделились собственным опытом использования таких ковриков.

"Ну это же песня!" – отреагировала одна из комментаторок.

Комментарий из Threads

Другая рассказала, что обклеивала такими ковриками кошачью лазанку.

Комментарий из Threads

"Я такие брала раньше, наклеить на диван, чтобы защитить от кота, но они вообще не держались. И да, на подоконнике самое место! Я еще немного подрезала шире, чтобы закрыть чуть-чуть от окна".

Комментарий из Threads

"Кошачья попа сидит в тепле"

Еще одна пользовательница поблагодарила автора идеи с самоклеящимися панелями и показала, как использовала их для комфорта домашнего питомца.

"Спасибо девушке, которая рассказала об этих самоклеящихся панелях. Теперь кошачья попа сидит в тепле и мягкости", – написала она.

В комментариях к публикации еще один владелец кошек рассказал, что купил подобное покрытие на AliExpress еще в прошлом году.

"Я покупал такое в прошлом году на Али как когтеточку, чтобы мебель не драли. В итоге они послали его на**й и используют как лежанку на окне", – поделился он.

Комментарий из Threads