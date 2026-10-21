Копеечная вещь из "АТБ" станет спасением для котов: какое неожиданное применение ей нашли (фото)
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Находка из "АТБ" для кошек и растений
В Threads обсуждают бюджетный лайфхак для тех, кто хочет сделать подоконник уютнее для комнатных растений и домашних питомцев. Одна из пользовательниц нашла для этого простое решение в "АТБ" – самоклеящиеся коврики, шесть штук которых стоят 146 гривен.
Девушка поделилась находкой на своей странице, а в комментариях другие пользователи рассказали, как используют такие панели дома.
"Только вчера думала, как сделать подоконник теплее для растений и кошки, и вуаля: "АТБ"", – написала девушка.
В комментариях пользователи оценили идею и поделились собственным опытом использования таких ковриков.
"Ну это же песня!" – отреагировала одна из комментаторок.
Другая рассказала, что обклеивала такими ковриками кошачью лазанку.
"Я такие брала раньше, наклеить на диван, чтобы защитить от кота, но они вообще не держались. И да, на подоконнике самое место! Я еще немного подрезала шире, чтобы закрыть чуть-чуть от окна".
"Кошачья попа сидит в тепле"
Еще одна пользовательница поблагодарила автора идеи с самоклеящимися панелями и показала, как использовала их для комфорта домашнего питомца.
"Спасибо девушке, которая рассказала об этих самоклеящихся панелях. Теперь кошачья попа сидит в тепле и мягкости", – написала она.
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В комментариях к публикации еще один владелец кошек рассказал, что купил подобное покрытие на AliExpress еще в прошлом году.
"Я покупал такое в прошлом году на Али как когтеточку, чтобы мебель не драли. В итоге они послали его на**й и используют как лежанку на окне", – поделился он.
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