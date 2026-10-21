Укр

Копеечная вещь из "АТБ" станет спасением для котов: какое неожиданное применение ей нашли (фото)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Домашние любимцы Новость обновлена 21 октября 2026, 23:25
Домашние любимцы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Находка из "АТБ" для кошек и растений

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В Threads обсуждают бюджетный лайфхак для тех, кто хочет сделать подоконник уютнее для комнатных растений и домашних питомцев. Одна из пользовательниц нашла для этого простое решение в "АТБ" – самоклеящиеся коврики, шесть штук которых стоят 146 гривен.

Девушка поделилась находкой на своей странице, а в комментариях другие пользователи рассказали, как используют такие панели дома.

"Только вчера думала, как сделать подоконник теплее для растений и кошки, и вуаля: "АТБ"", – написала девушка.

Публикация в Threads
Публикация в Threads
Цена на коврики. Фото: maria__grishakova/Threads
Цена на коврики. Фото: maria__grishakova/Threads

В комментариях пользователи оценили идею и поделились собственным опытом использования таких ковриков.

"Ну это же песня!" – отреагировала одна из комментаторок.

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Другая рассказала, что обклеивала такими ковриками кошачью лазанку.

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Я такие брала раньше, наклеить на диван, чтобы защитить от кота, но они вообще не держались. И да, на подоконнике самое место! Я еще немного подрезала шире, чтобы закрыть чуть-чуть от окна".

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

"Кошачья попа сидит в тепле"

Еще одна пользовательница поблагодарила автора идеи с самоклеящимися панелями и показала, как использовала их для комфорта домашнего питомца.

"Спасибо девушке, которая рассказала об этих самоклеящихся панелях. Теперь кошачья попа сидит в тепле и мягкости", – написала она.

Переглянути в Threads

В комментариях к публикации еще один владелец кошек рассказал, что купил подобное покрытие на AliExpress еще в прошлом году.

"Я покупал такое в прошлом году на Али как когтеточку, чтобы мебель не драли. В итоге они послали его на**й и используют как лежанку на окне", – поделился он.

Комментарий из Threads
Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка нашла в капусте из супермаркета кое-что пугающее.

Теги:
#Коврик #Лайфхак #утепление #АТБ #Рослини