ФОПам урезают лимиты на платежи: сколько теперь можно проводить через счет

Под прицелом новые предприниматели и те, что прерывали деятельность

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине банки усиливают финмониторинг предпринимателей и снижают лимиты платежей для новых ФОПов и тех, кто возобновляет работу после перерыва. Подозрительные операции могут обернуться блокировкой счета, а из-за обмена данными между банками смена финучреждения не решает проблему.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Банки выбивают документы из украинцев и закручивают гайки ФОПам: давайте справки, которых не существует"

В октябре банки начнут уменьшать месячные лимиты платежей для вновь созданных и спящих (не ведших деятельности) ФОПов. В зависимости от банка и его политики новичками могут считать предпринимателя, созданного от 6 до 2 месяцев назад.

Ограничения для их платежей были введены еще летом, а теперь планка по ним снижается: с 600 тыс. грн. до 400 тыс. грн. для ФОП первой группы и с 3 млн. грн. до 1 млн. грн. в месяц — для второй и третьей.

Месячные лимиты на платежи для разных групп физлиц-предпринимателей. Инфографика: "Телеграф"

"В частности, ПУМБ уже официально сообщил о введении с октября 2026 года лимитов на проведение операций для вновь созданных ФОПов и предпринимателей, возобновляющих деятельность после периода неактивности", — привел пример адвокат, руководитель практики сопровождения бизнеса Gracers Анатолий Сивоздрав.

А старший юрист, адвокат АФ Pragnum Алена Мичурина напомнила "Телеграфу", что банки также руководствуются признаками подозрительности сделок и привела несколько примеров таких транзакций, которые:

являются сложными финансовыми операциями;

являются необычно крупными финансовыми операциями;

проведены необычным способом;

не имеют очевидной экономической или законной цели;

не отвечают информации о запланированной клиентом деятельности с использованием услуг банка, полученной банком от клиента при установлении цели и характере деловых отношений с ним.

Если клиент будет делать что-то подобное, то его платежи могут остановить/заморозить, а счет заблокировать по меньшей мере до выяснения всех обстоятельств.

В вопросах финмониторинга ФОПы еще уязвимее обычных физлиц. Банки формируют на предпринимателей более подробные досье и, что самое важное, обмениваются собранной информацией. Так что рассчитывать на банковскую тайну не приходится. Фактически на бизнесменов навешивают ярлыки: если счет заблокировали в одном банке, с большой вероятностью вскоре это произойдет и в другом – как только туда поступит соответствующий "компромат".

"Для бизнеса такая отметка — не формальность. Банки обмениваются информацией о клиентах, которым отказали, поэтому проблемы могут начаться и в другом банке. Именно поэтому такие решения следует обжаловать, а не просто переходить в другой банк", — подчеркнул Игорь Ясько.

При этом юристы не пытаются успокаивать и ожидают еще большего ужесточения требований и усложнения обслуживания в банках.

"До конца 2026 года прогнозируем сохранение высокой интенсивности финансового мониторинга и вероятное увеличение количества запросов банков по подтверждению источников происхождения средств, реальности хозяйственной деятельности и экономического содержания финансовых операций", — резюмировал Анатолий Сивоздрав.

Также мы писали, что из-за усиления финмониторинга дошло до того, что работники банков требуют кучу новых документов, в том числе таких, которых нет в природе. Людям предлагают своими силами их разработать и предоставить.