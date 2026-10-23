Почему метро в Киеве останавливается еще до морозов: объяснение Кличко
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Удар по подстанции в области оставил столицу без питания, а переход инфраструктуры на резерв требует времени
Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что остановки метро и перебои с водоснабжением после октябрьских обстрелов связаны с исчезновением электричества. Чтобы перейти на резервное питание, нужно время.
Об этом Кличко сказал в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, почему городская инфраструктура останавливается, хотя морозов еще нет.
Как обесточивание влияет на метро и воду
Киев работает в единой энергосистеме Украины и потребляет два гигаватта электроэнергии, сказал мэр. По его словам, в самом городе электричество не генерируется, а от электроснабжения зависит работа всей столичной инфраструктуры.
"Когда исчезает полностью электроснабжение, от которого зависит и работа электротранспорта – метро, троллейбусов, трамваев – и от которого зависит много критической инфраструктуры, а также питание водоснабжения, то нам нужно некоторое время для того, чтобы переключиться", – сказал Виталий Кличко, имея в виду переход на резервное питание.
Таким образом, транспорт и услуги зависят от электричества. После полного обесточивания из-за удара их работа нарушается, а резервное питание включается не мгновенно.
Подстанция, в которую попала Россия, расположена в области
На вопрос, остановилось ли метро из-за российского удара по трансформаторной подстанции в Киеве, Кличко ответил: объект расположен за пределами столицы. Значительная часть трансформаторных станций, питающих город, расположена именно в Киевской области.
"Не в Киеве, а в области. Мы связаны, еще раз хочу подчеркнуть, в единую энергосистему страны, большое количество трансформаторных станций, питающих город Киев, в области. Такое попадание было в области", — пояснил городской голова.
Почему мэр связывает стабильность услуг с ПВО
Бесперебойную работу инфраструктуры Кличко связал с эффективностью противовоздушной обороны. Он напомнил, что уже поднимал этот вопрос в Верховной Раде, и заявил: подготовка города не устраняет последствий попаданий по объектам критической инфраструктуры.
"До тех пор, пока не будет эффективно работать противовоздушная оборона, мы не можем ничего гарантировать. Мы живем в условиях войны, я еще раз хочу это подчеркнуть, потому что все привыкли получать сервисы – как в мирное время", – резюмировал Виталий Кличко.
Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, что нужно для работы метро во время длительных отключений электроэнергии и какие последствия будет иметь остановка подземки.