Собака сама раскалывает и ест орехи: почему видео об этом вызвало скандал в Украине

Украинцы разозлились из-за видео с умным песиком

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Собака на цепи, по словам ее владелицы, ест грецкие орехи и яблоки. К тому же орехи она научилась раскалывать сама. Украинцев возмутила судьба животного.

Соответствующее видео с Ивано-Франковской области опубликовало "Суспільне".

Старушка рассказывала об умном Барсике, который раскалывает орехи, и демонстрировала, как он дает лапу.

В комментариях люди возмутились тем, что собака живет на цепи и ест орехи, что для животного вредно. По их мнению, он делает это из-за недостаточного питания. Украинцы писали следующее:

– Панкреатит и проблемы с печенью обеспечены!

– На цепи с голоду еще не то есть будет…((

– Это, конечно, все хорошо, но держать собаку на цепи в наше время…

– Закон вышел: собак нельзя держать на привязи… Ужас!

– Отвяжите собаку, будьте человеком.

– С голоду и траву будет есть.

– Кормить не пробовали?

– Отпустите с цепи собаку. Это же надо собаку довести до того, чтобы орехи ела.

Досталось и журналистам "Суспільного". "Досадно, что Суспільне Ивано-Франковск не видит, что собака-мученик у бабушки на цепи, ест с голодухи орехи и яблоки. Вместо того чтобы вызвать полицию и составить протокол, вы популярным делаете жестокое обращение с животными. Куда катится четвертая "власть", — написала интернет-пользователь.

Как отмечают ветеринары Amigovet, один-два очищенных магазинных ореха, вероятнее всего, пройдут без последствий, но регулярное их употребление для собаки опасно по нескольким причинам. Даже один орех в скорлупе может вызвать риск для жизни.

Напомним, в сети завирусилось видео с забавной реакцией собаки на укол. Лабрадор по прозвищу Бумер забился в угол и пронзительным взглядом смотрел на хозяйку, словно умоляя ее не делать этого.