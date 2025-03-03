В Одессе на ремонт "убитого" жилого дома потратят космические деньги: как он выглядит

Аукцион начнется 17 марта

В Одессе хотят сделать капитальный ремонт старого жилого дома за 30 миллионов гривен. Это здание было возведено в середине XIX века, и еще с далекого 1974 года является аварийным.

Соответствующая информация была опубликована на сайте государственных тендеров Prozorro. Заказчиком является Департамент городского хозяйства Одесского горсовета.

Ремонт будет проводиться по улице спуск Маринеско, 14. Дата обнародования информации — 28 февраля. Начало аукциона — 17 марта текущего года.

Что планируют сделать в рамках ремонта:

обновление электросетей и системы заземления;

реконструкцию крыши;

установку новой молниезащитной системы;

благоустройство придомовой территории, включая обновление тротуарного покрытия;

замену инженерных коммуникаций.

Что известно об этом доме

Здание было возведено в середине XIX века. Окончательное завершение работ приходится на 1880-е годы. Данное сооружение отличается большой площадью застройки, что делает его самым большим на спуске Маринеско. Об этом пишет издание Новини.Live.

Здание признали аварийным еще в 1974 году, однако расселения или реставрации до сих пор не было.

Внутренний двор дома, который будут ремонтировать. Фото: facebook/Architecture.of.Odessa

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве отремонтируют онкодиспансер за деньги ЕС.