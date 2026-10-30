Таке українське слово знають одиниці: на Херсонщині ним називають незвичні солодощі

Більшість українців не здогадається, що це означає

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Український блогер Андрій Шимановський опублікував відео, у якому перевіряв свої знання незвичних слів із Херсонщини. Одне з них — "бекмес" — виявилося назвою незвичайних солодощів, які готують із кавуна.

Втім, цікаве тут не лише значення слова, а й саме його походження. Воно прийшло до української мови з інших мов, а на півдні країни набуло особливого кулінарного значення. "Телеграф" розповість, що означає бекмес, звідки взялася ця назва та чому вона пов'язана з історією Херсонщини.

Що означає слово "бекмес"

За даними словника "Горох", бекме́с — це згущений сік фруктів або овочів, який також називають штучним медом.

Слово не є суто українським за походженням. Воно прийшло з турецької мови, де bäkmäz або päkmäz означає густо уварений виноградний сік. Ще глибше його походження веде до перського слова bakmāz із таким самим значенням.

Цікаво, що схожі слова є й в інших мовах. Наприклад, у сербохорватській є пèкмез — так називають повидло або джем.

Чому на Херсонщині бекмесом називають кавуновий мед

На півдні України це слово набуло конкретнішого значення. Тут бекмесом називають густий солодкий сироп, який отримують із кавунового соку.

Як пояснював краєзнавець Олег Лиховид в інтерв'ю виданню "Вгору", традиція могла поширитися серед українських селян завдяки контактам із татарами та ногайцями, які жили на території сучасної Херсонщини.

За його версією, місцеві жителі запозичили сам принцип приготування густого сиропу, але почали використовувати для цього кавуни, яких у регіоні вирощували багато.

Бекмес, або кавуновий мед

Коли слово "бекмес" почали використовувати в Україні

Одна з перших відомих наукових згадок про кавуновий бекмес в Україні датується 1894 роком. Тоді у виданому у Львові російсько-українському словнику кавуновий мед назвали бекмесом. При цьому зазначалося, що така назва побутує саме в Херсоні.

На початку XX століття слово також зустрічалося в українських виданнях. Згодом традиція приготування поступово занепала, зокрема через поширення доступного промислового цукру та складність самого процесу.

Як готують бекмес

Для приготування традиційного кавунового бекмесу використовують стиглі солодкі кавуни. М'якоть подрібнюють, віджимають із неї сік, проціджують і довго уварюють, поки рідина не стане густою.

Цукор за класичним рецептом не додають. Солодкість забезпечують природні цукри, які містяться в кавуні.

Готовий продукт має насичений солодкий смак і густу консистенцію. Його використовують як мед або джем: додають до чаю, намазують на хліб, використовують у випічці та десертах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Херсон ожив під час "режиму тиші".