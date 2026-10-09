Не юг, а арбузы — до 16 кг: где в Украине собрали 10 тонн "полосатого" урожая

Украинец выращивает красные и жёлтые плоды без удобрений и добавок

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Житель села Рогизки Черниговской области Александр Железный вырастил около 10 тонн арбузов. В этом сезоне он продал весь урожай уже в начале августа.

Мужчина выращивает красные и жёлтые плоды без удобрений и добавок, а покупатели приезжают за ними не только из села, но и из Чернигова. Об этом сообщает "ЧЕЛАЙН".

Арбузный сезон в Рогизках начался почти одновременно с одесским

Выращиванием арбузов Железный занимается не первый год. По его словам, в этом сезоне сбор урожая начался всего на неделю позже, чем в Одессе, хотя Рогизки находятся на севере страны. Для посадки выбрали сорта "Талисман" и "Каристан".

"Мы постоянно стараемся и учимся этому делу, потому что выращиваем натуральные и экологически чистые арбузы. Арбузы у нас вырастают хорошие – весом до 16 килограммов. В среднем – от 8 до 15 килограммов", – рассказал Александр Железный.

Спелые полосатые арбузы лежат на траве во время сбора урожая

По словам фермера, многие покупатели – особенно семьи с детьми – выбирают крупные плоды, примерно по 10–12 килограммов. Красные арбузы берут чаще, а жёлтые привлекают тех, кто хочет попробовать что-то необычное. Они нравятся детям, а на вкус кажутся немного слаще.

Урожай продавали у дороги, а цену снизили к концу сезона

Арбузы продают прямо в Рогизках, у трассы. Этим занимается сын Железного. Прежде чем выставить урожай на продажу, семья успевает вдоволь наесться арбузов.

Мальчик возле грузовика с арбузами

Первые плоды в этом сезоне продавали по 28 гривен за килограмм, а к завершению сезона цена снизилась до 15 гривен. Железный говорит, что обычно продаёт арбузы примерно на пять гривен дешевле, чем в магазинах. По его словам, в магазинах цена могла составлять 30–35 гривен за килограмм.

"Покупают не только местные – приезжают покупатели из Чернигова и окрестных населённых пунктов", – рассказал фермер.

Расширять посадки мешают риски приграничья

Железный считает, что большие площади под арбузы могли бы принести больше дохода, но для этого нужны вложения. Кроме того, семья живёт в прифронтовой зоне и не может заранее знать, какой будет обстановка.

"Учимся, пробуем, экспериментируем. Подбираем почву, учитываем условия, выбираем сорта арбузов. Но чтобы засадить большие площади, нужны вложения, и есть риски. Мы не знаем, что ещё будет в этом году", – поделился Александр Железный.

Если всё будет благополучно, в следующем сезоне он снова планирует выращивать арбузы. Сначала рассаду будут растить в теплицах, а затем высадят в открытый грунт. На участке также выращивают огурцы, помидоры, чеснок и лук.

Как сообщал "Телеграф", арбуз можно сохранить почти до Нового года при температуре от +1 до +8 °C и относительной влажности 60–80% при подходящих условиях хранения. Это дает конкретные ориентиры для тех, кто хочет оставить летний плод на зиму. Однако в предоставленных сведениях не указаны способы подготовки арбуза или дополнительные требования к хранению.