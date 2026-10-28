Херсон ожил во время "режима тишины": что происходит в городе и Олешках (фото, видео)

Прекращение огня продлится до вечера 1 ноября

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На второй день "режима тишины" на улицах Херсона стало больше людей. Жители гуляют и возвращаются к повседневным делам после постоянных обстрелов. В оккупированных Олешках за первые 30 часов прекращения огня не зафиксировали ни одного инцидента.

Об этом сообщил в соцсетях уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, по состоянию на 12:00 28 октября украинская и российская стороны полностью соблюдали достигнутые договоренности.

Как изменился Херсон после прекращения огня

Представитель омбудсмана Василий Донец пообщался с жителями Херсонщины. Они просили его продолжать работу ради прекращения огня. Самым частым пожеланием, по словам Лубинца, было наступление мира.

"Прекращение огня повлияло на сам город. Херсон, который постоянно находился под обстрелами, буквально ожил. На улицах стало больше людей, активизировалась городская жизнь. Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем", – отметил Лубинец.

На фотографиях из Херсона – коммунальщики с трактором и прицепом, уборка растительности возле площади и горожане у торговых точек. Повседневная работа продолжается рядом со зданиями с заколоченными окнами и разрушениями.

Во время режима тишины коммунальщики в Херсоне продолжают работать/Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В Херсоне наводят порядок рядом с разрушенными зданиями/Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Омбудсман сообщил, что соблюдение режима тишины проверяют и контролируют уже второй день. По его словам, возможность спокойно выйти на улицу по-прежнему остается одним из главных желаний жителей Херсонщины.

После прекращения огня на улицах Херсона стало больше людей/Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Что происходит в Олешках

Об отсутствии инцидентов за первые 30 часов Лубинец сообщил утром 28 октября. Он связал соблюдение договоренностей в том числе с постоянной коммуникацией с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой.

"Мы находимся на связи и координируем выполнение достигнутых договоренностей", – заявил Лубинец.

О соблюдении прекращения огня утром 27 октября сообщал и представитель морской пехоты Украины Павел Дрогаль. По его словам, военные продолжают следить за ситуацией и изменениями оперативной обстановки. Подразделения морской пехоты вместе с другими подразделениями Сил обороны выполняют все меры безопасности.

Для чего установили режим тишины и сколько он продлится

Прекращение огня началось 27 октября в 03:00 по киевскому времени – в 04:00 по московскому – и продлится до 22:59 1 ноября. Гуманитарная операция предусматривает разминирование маршрутов, безопасный доступ к Олешкам, доставку необходимых грузов, оценку потребностей жителей и подготовку эвакуации.

Переговоры проходят при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп и ее команды. Лубинец, возглавляющий переговорную группу с украинской стороны, поблагодарил ее за личное участие в гуманитарной миссии, а команду – за поддержку и постоянную связь.

"Наша общая цель – обеспечить помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда тех, кто в этом нуждается", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Олешки отмечены на карте как ключевой пункт гуманитарной операции

Помощь нужна на фоне сложной гуманитарной ситуации в городе. Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале ранее сообщал о нехватке продовольствия и трудностях с доступом к медицинской помощи. До начала прекращения огня Силы обороны Украины доставили в Олешки беспилотниками около 4 тонн продуктов.

Как сообщал "Телеграф", жители оккупированных Олешек голодают. Волонтерка, родившаяся в городе, рассказала о частых грабежах со стороны российских военных и положении жителей.