Укр

Песик 7 месяцев не видел хозяина-военного. Их встреча трогает до слез (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Хвостик ждал хозяина более полугода
Хвостик ждал хозяина более полугода. Фото Коллаж "Телеграф"

Животные не могут выразить радость словами, поэтому выражают ее всем естеством

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Пес, не видевший своего хозяина-военного семь месяцев, устроил ему очень трогательную встречу. Четвероногий настолько искренне и бурно выражал свою радость, что видео трудно смотреть без слез.

Видео опубликовано на YouTube канале телеканала "Дом". Оно показывает долгожданную встречу военного со своей семьей и любимцем — рыжей собакой породы акита-ину.

Мужчина сидит в парке на скамейке, опустив голову и взгляд в телефон, когда к нему подходит его пес, которого за кадром кто-то держит на поводке. Животное на секунду замирает, словно не веря своим глазам, а потом его накрывают эмоции: собачка прыгает, радостно машет хвостом и словно пытается обнять хозяина.

К защитнику подходит маленькая дочь, которая тоже хочет обнять папу, но собачка не дает ей такого шанса. Мужчина смог взять на руки малышку, только после того, как уделил внимание любимцу и тот немного утолил свою радость от встречи. Однако собачка рядом и просто излучает счастье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему собаки чаще боятся мужчин, чем женщин. Объяснение предоставила кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь.

Теги:
#Собака #Зустріч #Військовий