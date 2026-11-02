Укр

Забудьте о плитке: 3 способа оформить ванную комнату по-новому

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Чем отделать стены Новость обновлена 02 ноября 2026, 12:52
Чем отделать стены. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие покрытия сделают ванную современной и стильной

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Представьте ванную, где взгляд не цепляется за сетку затирочных швов, а стены напоминают цельный камень или гладкий бетон. Такой интерьер можно обустроить и без керамической плитки. Но одинаково ли просто это сделать?

Вместо плитки выбирают микроцемент, крупные водонепроницаемые панели или таделакт. У каждого материала своя фактура, особенности монтажа и требования к защите от воды и уходу. "Телеграф" рассказывает, чем отличаются эти варианты и что учесть перед ремонтом.

Микроцемент – гладкая поверхность с минимумом швов

Микроцемент – тонкое декоративное покрытие на основе цемента, полимеров и минеральных добавок. Им отделывают стены, пол и душевую зону. На вид поверхность напоминает гладкий бетон, но оттенки и текстуры могут быть разными.

Главное преимущество такой отделки – минимум швов и современный вид. Если правильно подготовить поверхность, микроцемент можно наносить поверх старой плитки и обновить интерьер без демонтажа.

Такой ремонт требует высокого качества работ. В ванной необходимы надлежащая гидроизоляция, защитное покрытие и опытный мастер. Подготовка основания – часть технологии, от которой зависит результат.

Бежевый микроцемент
Бежевый микроцемент
Темно-серый микроцемент
Темно-серый микроцемент

Водонепроницаемые панели – быстрая отделка большими листами

Панели для ванной изготавливают из композитных материалов, ПВХ или специально обработанной древесной основы. Большие листы монтируют на стены, в том числе в душевых. Они могут имитировать мрамор, камень, дерево или бетон.

Панели можно быстро монтировать, за ними проще ухаживать, а традиционных затирочных швов нет.

Установка панелей
Установка панелей

Стыки между листами все равно остаются – их нужно правильно герметизировать. При монтаже особого внимания требуют соединения панелей в местах контакта с водой.

Имитация мрамора
Имитация мрамора

Таделакт – известковое покрытие с эффектом каменных стен

Таделакт – традиционная марокканская штукатурка на основе извести. После специальной обработки и полировки она отталкивает воду и напоминает гладкий камень.

Таделакт отличается фактурой, не имеет обычных плиточных швов и подходит для отделки округлых форм. Но работать с ним сложно: результат в значительной степени зависит от квалификации мастера. Покрытие требует тщательного ухода.

Во влажных зонах мыльную обработку нужно обновлять каждые 1–2 месяца. Таделакт очищают водой с небольшим количеством марсельского или корфуского мыла и мягкой губкой. После душа стены рекомендуют вытирать мягкой тканью, чтобы поверхность полностью высыхала каждый день.

Серая ванная комната
Серая ванная комната
Бежевая ванная
Бежевая ванная

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американцы массово отказываются от ванн.

Теги:
#Советы #Ремонт #Ванна #Плитка