Забудьте о плитке: 3 способа оформить ванную комнату по-новому

Какие покрытия сделают ванную современной и стильной

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Представьте ванную, где взгляд не цепляется за сетку затирочных швов, а стены напоминают цельный камень или гладкий бетон. Такой интерьер можно обустроить и без керамической плитки. Но одинаково ли просто это сделать?

Вместо плитки выбирают микроцемент, крупные водонепроницаемые панели или таделакт. У каждого материала своя фактура, особенности монтажа и требования к защите от воды и уходу. "Телеграф" рассказывает, чем отличаются эти варианты и что учесть перед ремонтом.

Микроцемент – гладкая поверхность с минимумом швов

Микроцемент – тонкое декоративное покрытие на основе цемента, полимеров и минеральных добавок. Им отделывают стены, пол и душевую зону. На вид поверхность напоминает гладкий бетон, но оттенки и текстуры могут быть разными.

Главное преимущество такой отделки – минимум швов и современный вид. Если правильно подготовить поверхность, микроцемент можно наносить поверх старой плитки и обновить интерьер без демонтажа.

Такой ремонт требует высокого качества работ. В ванной необходимы надлежащая гидроизоляция, защитное покрытие и опытный мастер. Подготовка основания – часть технологии, от которой зависит результат.

Бежевый микроцемент

Темно-серый микроцемент

Водонепроницаемые панели – быстрая отделка большими листами

Панели для ванной изготавливают из композитных материалов, ПВХ или специально обработанной древесной основы. Большие листы монтируют на стены, в том числе в душевых. Они могут имитировать мрамор, камень, дерево или бетон.

Панели можно быстро монтировать, за ними проще ухаживать, а традиционных затирочных швов нет.

Установка панелей

Стыки между листами все равно остаются – их нужно правильно герметизировать. При монтаже особого внимания требуют соединения панелей в местах контакта с водой.

Имитация мрамора

Таделакт – известковое покрытие с эффектом каменных стен

Таделакт – традиционная марокканская штукатурка на основе извести. После специальной обработки и полировки она отталкивает воду и напоминает гладкий камень.

Таделакт отличается фактурой, не имеет обычных плиточных швов и подходит для отделки округлых форм. Но работать с ним сложно: результат в значительной степени зависит от квалификации мастера. Покрытие требует тщательного ухода.

Во влажных зонах мыльную обработку нужно обновлять каждые 1–2 месяца. Таделакт очищают водой с небольшим количеством марсельского или корфуского мыла и мягкой губкой. После душа стены рекомендуют вытирать мягкой тканью, чтобы поверхность полностью высыхала каждый день.

Серая ванная комната

Бежевая ванная

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