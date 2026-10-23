Карты, куклы, сырое мясо, "Шахеды": грибники удивили жуткими находками из леса (фото)

Странные находки в лесу действительно могут озадачить

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В Украине наступила пора тихой охоты, так что люди часто ходят в лес. Но они находят там не только грибы.

Интернет-пользователи обсуждают в соцсетях свои находки и публикуют фотографии.

Украинка с ником vika_lavrynovych написала в Threads:

"Грибники, делитесь, что интересного находили в лесу? Я, например, буханку хлеба, игральные карты на дереве, могилу с подписью "никто не забыт", конечно забытые ножи были".

Пользователь с ником alyona_yemets333 в ответ опубликовала фото части дрона и отметила: "Это уже, пожалуй, классическая находка".

Еще одна участница обсуждения сообщила, что нашла целый "Шахед", но не представила фото.

Также украинец под ником 270408dn написал : "В лесу нашел вот такое. Говорят что ведьмы отмаливают свои грехи".

На его фото действительно странное место, где под деревом кто-то положил разнообразные пищевые продукты, открытые пачку сигарет и бутылку импортного алкоголя. Кроме хлеба, печенья, сухарей и фруктов на траве валялось сырое мясо.

В комментариях можно увидеть много странных фото, например черепа с рогами и кукол, от которых становится жутко. Можно предположить, что по украинским лесам действительно ходят ведьмы и проводят свои колдовские ритуалы.

Напомним, что в украинских лесах можно встретить необычный гриб. Защищая свою территорию, он способен производить вещества, угнетающие развитие других грибов-конкурентов.