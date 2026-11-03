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Безопасно ли хранить напитки и сладости в старом хрустале: что следует знать

Автор
Анастасия Мокрик
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Скрытая опасность старой посуды
Скрытая опасность старой посуды. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Красивый блеск семейных реликвий может скрывать неожиданный нюанс

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Старинные хрустальные вазы, конфетницы и графины, которые многие хранят дома еще со времен родителей и бабушек, могут быть не такими безобидными, как кажется. Дело не только в возрасте посуды и ее состоянии. Некоторые виды традиционного хрусталя содержат оксид свинца.

При контакте с продуктами и напитками он может постепенно в них переходить. Особенно осторожно стоит обращаться с графинами, в которых подолгу стоят алкоголь, соки и другие жидкости.

Почему в хрустале может быть свинец

Традиционный хрусталь отличается от обычного стекла составом: при производстве в стеклянную массу добавляют оксид свинца. Благодаря ему материал блестит, становится прозрачным и звонким, а также весит больше обычного стекла.

В хрустальном стекле может содержаться не менее 10% оксида свинца, а в изделиях высокого класса – более 30%.

При этом не вся посуда, которую называют хрустальной, обязательно содержит свинец. В некоторых видах хрусталя его частично или полностью заменяют другими соединениями – например, оксидами бария, цинка или калия. Поэтому по внешнему виду изделия нельзя точно определить его состав.

Хрустальный графин и два бокала рядом с инфографикой о свинце в хрустале
Старый хрусталь может содержать свинец, поэтому напитки не стоит хранить в графине

Чем опасно хранить напитки в хрустальных графинах

Свинец может постепенно высвобождаться из материала и попадать в содержимое посуды. На это влияют два фактора: состав продукта и продолжительность контакта с хрусталем.

Особенно внимательно стоит относиться к кислым напиткам. Вино, фруктовые соки, газировка и другие продукты с высокой кислотностью могут ускорить переход свинца в жидкость.

Не стоит надолго оставлять такие напитки в хрустальных графинах. Если подать вино в хрустальном бокале за ужином, контакт будет кратковременным. Другое дело, когда алкоголь неделями хранится в красивом графине на домашнем баре.

Министерство здравоохранения Канады отдельно предупреждает об этой опасности. По данным ведомства, чем дольше напиток находится в свинцовом хрустале, тем больше свинца может перейти в жидкость. Поэтому специалисты советуют использовать такую посуду только для подачи, а не для длительного хранения продуктов.

Можно ли держать конфеты и сладости в старых хрустальных вазах

С конфетницами ситуация немного отличается от той, что складывается с графинами для напитков. Здесь важны свойства продуктов и то, как долго они соприкасаются с материалом.

Сухие конфеты, печенье или шоколад можно выложить в хрустальную вазу непосредственно перед подачей на стол. Но специалисты не рекомендуют постоянно хранить сладости в старой посуде.

Особенно осторожно стоит обращаться с продуктами, в которых есть влага, и с теми, что имеют кислую среду. Для длительного хранения продуктов безопаснее выбирать посуду, предназначенную для этой цели и не содержащую свинца.

Канадское ведомство также советует не использовать свинцовый хрусталь для постоянного хранения еды и напитков, ограничивая его применение недолгой подачей на стол.

Как обращаться со старым хрусталем

Если дома сохранились старинные бокалы, салатницы, конфетницы или графины, учитывайте несколько правил:

  • Не храните напитки в графинах. Особенно это касается вина, ликеров, соков и других кислых жидкостей.
  • Используйте посуду для недолгой подачи. Не оставляйте продукты и напитки в хрустале на несколько часов или дней без необходимости.
  • Мойте посуду вручную. Используйте теплую воду, мягкое моющее средство и губку. Свинцовый хрусталь не рекомендуют мыть в посудомоечной машине: агрессивная мойка может повредить поверхность.
  • Не пользуйтесь поврежденной посудой. Трещины, сколы и другие дефекты – дополнительная причина не допускать контакта изделия с продуктами.

В Канадском институте консервации также отмечают: когда свинец вымывается из хрусталя, внутренняя поверхность графина может помутнеть.

Инфографика с графином, бокалами, фруктами в хрустальной вазе, мытьём посуды и треснувшим стаканом
Старый хрусталь безопаснее использовать для подачи, а не для хранения продуктов

Что нужно знать о старинном хрустале

Возраст изделия сам по себе не означает, что оно опасно. Но состав и условия производства старой посуды зачастую неизвестны. Поэтому, если безопасность не подтверждена, не используйте ее для длительного хранения еды и напитков.

Если вы хотите сохранить семейный сервиз и продолжать им пользоваться, оставьте хрустальные изделия для сервировки и особых случаев. Продукты храните в обычной пищевой посуде.

Как сообщал "Телеграф", в советское время хрустальную посуду считали символом достатка и благополучия. Ее берегли для торжественных случаев – как ценный сервиз. Пользоваться ею только по праздникам заставляли не одна лишь цена и дефицит. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендует не хранить еду и напитки в свинцовом хрустале из-за риска загрязнения свинцом. Поэтому семейную ценность используют прежде всего для подачи, а для повседневной еды оставляют обычную посуду.

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#Сладости #Напитки #Посуда #Угроза #Свинец #хрусталь