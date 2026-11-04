Не только Киев: названы еще 3 больших города, которым зимой грозит масштабный блэкаут

Враг уже которую зиму подряд пытается погрузить украинцев в темноту и заморозить

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Кроме Киева, обесточить который россияне поставили себе за политическую цель, есть и другие города, которым больше всего угрожают масштабные проблемы с электроснабжением этой зимой. Однако, в первую очередь, враг бьет по энергетике Киева и Киевской агломерации.

Подробнее читайте в блиц интервью "Телеграфу" Алексея Кучеренко — народного депутата первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ: "Горизонт планирования — один день": в Раде рассказали, что происходит с энергетикой и графиками отключений

Алексей Кучеренко. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

По словам экспертов по энергетике, в этом году враг изменил тактику ударов по энергетическим объектам. Если раньше РФ пыталась разделить страну на энергетические острова, то сейчас сосредоточилась на больших городах. Кучеренко назвал, в каких еще городах, кроме столицы, этой зимой могут быть самые большие проблемы: прежде всего, это — Днепр, Кривой Рог и Одесса.

"Днепр очень страдает. Кривой Рог — очень серьезные поражения, и у них будет очень сложная ситуация. Одесса, потому что она так же уязвима по сети. Но в первую очередь бьют по Киеву и Киевской агломерации", — пояснил нардеп.

Напомним, ранее замминистра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник в интервью "Телеграфу" рассказал, что в Украине продолжают обустраивать дополнительную защиту энергетической инфраструктуры от российских атак. В частности, для подстанций напряжением 110 кВ предусмотрели второй уровень защиты, который должен уменьшить риск повреждения оборудования.