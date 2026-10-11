Серый и бежевый больше не в моде: какие цвета сделают интерьер более уютным
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Интерьерные тренды смещаются в сторону оттенков с более выразительным характером
Холодный серый, стерильно-белый и "скучный" бежевый уступают место оттенкам, которые привносят в дом тепло и индивидуальность. Дизайнеры советуют присмотреться к природным цветам и более насыщенным палитрам.
О смене трендов пишет американское издание об интерьере и саде Homes & Gardens.
Вместо нейтральных стен – теплые и природные
Холодно-серый может казаться плоским и безликим. Его вытесняют теплый грибной, приглушенный тауп (смесь серого, бежевого и еще нескольких оттенков) и более глубокие земляные оттенки. Они хорошо сочетаются с деревом и натуральным камнем.
Теряют популярность и бледные бежевые стены без выразительного характера. Им на смену приходят терракотовый, глиняно-розовый, оливковый и сине-зеленый с меловым оттенком. Эти цвета добавляют интерьеру красок, сохраняя природное звучание.
Белый и приглушенный шалфейный – не единственные спокойные варианты
Полностью белые комнаты могут казаться холодными и стерильными. Дизайнеры предлагают заменить их лавандовыми оттенками или более насыщенными цветами с глубиной. Приглушенный сероватый шалфейный уступает место более энергичным зеленым: оливковому, ботаническому и желтовато-зеленому.
Как сообщал "Телеграф", существует способ покраски, который придает стенам вид натурального цемента без дорогостоящего ремонта. Также, чтобы быстро обновить стены, подойдут фактурная краска или самоклеящиеся обои.