Серый и бежевый больше не в моде: какие цвета сделают интерьер более уютным

Интерьерные тренды смещаются в сторону оттенков с более выразительным характером

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Холодный серый, стерильно-белый и "скучный" бежевый уступают место оттенкам, которые привносят в дом тепло и индивидуальность. Дизайнеры советуют присмотреться к природным цветам и более насыщенным палитрам.

О смене трендов пишет американское издание об интерьере и саде Homes & Gardens.

Вместо нейтральных стен – теплые и природные

Холодно-серый может казаться плоским и безликим. Его вытесняют теплый грибной, приглушенный тауп (смесь серого, бежевого и еще нескольких оттенков) и более глубокие земляные оттенки. Они хорошо сочетаются с деревом и натуральным камнем.

Стены цвета теплый тауп / Дизайн MAKHNO

Теряют популярность и бледные бежевые стены без выразительного характера. Им на смену приходят терракотовый, глиняно-розовый, оливковый и сине-зеленый с меловым оттенком. Эти цвета добавляют интерьеру красок, сохраняя природное звучание.

Терракотовые стены добавляют интерьеру красок и тепла

Белый и приглушенный шалфейный – не единственные спокойные варианты

Полностью белые комнаты могут казаться холодными и стерильными. Дизайнеры предлагают заменить их лавандовыми оттенками или более насыщенными цветами с глубиной. Приглушенный сероватый шалфейный уступает место более энергичным зеленым: оливковому, ботаническому и желтовато-зеленому.

Яркая зеленая мебель делает кухню интереснее. Olivine Design

Как сообщал "Телеграф", существует способ покраски, который придает стенам вид натурального цемента без дорогостоящего ремонта. Также, чтобы быстро обновить стены, подойдут фактурная краска или самоклеящиеся обои.