Ни в коем случае так не поступайте: как нельзя заряжать смартфон в авто

Это может привести к серьезным проблемам

Владельцы смартфонов часто используют автомобиль в качестве способа зарядки своих устройств в пути. Однако мало кто знает, что это может оказать негативное влияние на батарею устройства и даже привести к серьезным проблемам.

"Телеграф" решил рассказать, как нельзя заряжать смартфон в салоне машины. Некоторые водители допускают ошибки, которые потом могут очень серьезно стоить

Как не стоит заряжать смартфон в авто

Электрические системы автомобиля могут генерировать разные уровни напряжения, особенно при запуске двигателя или при использовании электронных приборов в автомобиле. Это может привести к нестабильной подаче энергии на смартфон, что может повредить его батарею или электронные компоненты.

Температура в салоне автомобиля может значительно колебаться, особенно летом, когда автомобиль остается под солнцем. Высокая температура может перегревать смартфон во время зарядки, что отрицательно влияет на батарею и может привести к ее повреждению или потере емкости. Оптимальная температура для зарядки смартфона – от 15°C до 25°C.

Некоторые автомобильные зарядные устройства могут генерировать нестабильный ток, что может оказаться вредным для электроники смартфона. Нестабильный ток может вызвать перепады напряжения в батарее устройства, что приводит к ее более быстрому износу.

При зарядке в автомобиле смартфон может использовать больше энергии, чем при зарядке от стандартной розетки. Это может повлиять на продолжительность батареи и ее способность удерживать заряд. Не рекомендуется оставлять телефон на зарядке после зарядки на 100%.

Регулярно осматривайте кабели на наличие повреждений и замените их, если это необходимо. Поврежденные или перетертые кабели могут привести к короткому замыканию или возгоранию.

Итак, хотя зарядка смартфона в автомобиле является удобным способом, важно помнить о возможных рисках, которые она может скрывать. Для сохранения батареи и предотвращения повреждения устройства рекомендуется использовать сертифицированные зарядные устройства и избегать длительной зарядки при высокой температуре.

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