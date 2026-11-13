Не только волки и медведи: какие еще хищники угрожают украинцам и скоту

Животных фиксируют на Волыни, Львовщине, Закарпатье и других территориях, где раньше их почти не встречали

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На Волыни распространяются шакалы: за 2026 год охотники добыли 11 таких животных. Вид расширяет ареал с юга Украины на центральные, западные и северные территории, где может угрожать домашней птице и молодняку скота.

Соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко рассказал "Телеграфу", что шакалы могут угрожать домашним животным и питомцам.

Они живут стаями, вытесняют других плотоядных из ареала, не боятся людей и могут нападать на кур, кроликов, мелких копытных (овец, свиней, коз) и даже домашних кошек. Кроме того, хищники разоряют гнезда с птенцами. В то же время для людей они могут быть опасны из-за способности переносить бешенство.

Неприхотливость в еде помогает шакалам осваивать новые территории Источник: Википедия

Как выглядят шакалы и как отличить их от волков

Золотистый шакал, или обыкновенный (Canis aureus), – представитель семейства псовых, близкий родственник волка, лисицы и домашней собаки. В основном он активен в сумерках и ночью, живет парами или небольшими семейными группами. Для общения использует характерный вой и лай.

Более короткий, чем у волка, хвост с черной кисточкой – один из признаков шакала

Это всеядный хищник: он ест грызунов, зайцев, птиц, пресмыкающихся, насекомых и падаль, а также плоды и ягоды. Неприхотливость в еде помогает ему осваивать новые территории – от лесов и зарослей кустарника до сельскохозяйственных угодий и окрестностей населенных пунктов.

"У него рыжие, высокие и тонкие ноги. Хвост пушистый, как у волка, но гораздо короче и заканчивается черной кисточкой", – рассказал "Телеграфу" Микола Роженко, уточнив, что шакал весит примерно 15 кг.

От южных областей до запада и Полесья

Первые современные подтвержденные встречи с шакалами в Украине датируются концом 1990-х годов. Из южных регионов вид распространился в центр страны, на запад и Полесье. Хищников фиксируют во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, Волыни и Киевской области.

Распространению вида способствовали потепление и снижение конкуренции с волками. Еще один фактор – новые места обитания после осушения Каховского водохранилища: заросли камыша, кустарники и луга создали благоприятные условия для хищников.

Численность шакалов стремительно растет. В 2024 году в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях вместе насчитали 14 шакалов, а в 2025 – уже 172.

На Волыни стало больше также лисиц и волков

По данным экоинспекции, зимний учет 2026 года показал 5234 лисицы и 200 волков на Волыни. В 2021 году их было соответственно 2406 и 35. Волков стало почти вшестеро больше.

"Телеграф" рассказывал, что в некоторых областях волки уже не боятся выходить в села. На подворьях и улицах встречали и медведей.