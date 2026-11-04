Сладкий подарок от "Авроры": что положили внутрь и стоит ли покупать

Это предложение может быть кстати в праздничный период

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Сеть мультимаркетов "Аврора" выпустила тематический подарок к Рождественским праздникам. Его содержание порадует как детей, так и взрослых ценителей сладостей.

Об этом рассказала пользовательница под ником hordynska_liliia в социальной сети Instagram. По ее словам, подарок очень порадовал своим наполнением.

Женщина отметила, что подарки производятся в Кременчуге Полтавской области. Также, по ее словам, цена такого набора, массой 235 граммов, составляет всего 159 гривен.

Цена подарочного набора – 159 гривен

Девушка показала, что внутри яркого пакета, оформленного в новогодне-рождественском стиле, есть разнообразные шоколадные конфеты. Кроме них в подарке можно найти зефир в шоколаде и глазированные сырки.

В наборе разнообразные шоколадные конфеты

В подарке есть также зефир в шоколаде

Также в набор входит и глазированный сырок

"Конфета похожа на сырок или это и есть сырок. Важно, что здесь все сладости от SweetTail. А они действительно могут выпускать качественную продукцию. Еще здесь есть такая большая конфета "Королевская ночь". Я ее не пробовала, а она по вкусу похожа на трюфель с орешками", — рассказала женщина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Авроре" продают пауэрбанк с огромным бонусом, который пригодится при отключениях света.