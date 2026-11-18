Почему длительное пребывание в воде может испортить готовую закуску

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Уменьшить соленость готового филе красной рыбы поможет короткое вымачивание в холодной воде в холодильнике. Чтобы мякоть не стала водянистой, проверяйте вкус между короткими подходами и прекращайте вымачивание, как только результат вас устроит.

Как убрать лишнюю соль и сохранить плотность рыбы, рассказывает "Телеграф". Положите филе в чистую емкость, залейте холодной питьевой водой, чтобы она покрывала кусок, и поставьте в холодильник – не оставляйте вымачиваться на кухонном столе.

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Через несколько минут отрежьте небольшой кусочек и попробуйте. Если рыба все еще слишком соленая, замените воду свежей холодной и повторите короткое вымачивание. Не пытайтесь убрать всю соль длительным замачиванием: мякоть наберет лишней воды и утратит упругость. Не нарезайте все филе тонкими ломтиками перед процедурой – так легче пропустить момент, когда оно уже готово.

После вымачивания слейте воду и осторожно промокните рыбу бумажными полотенцами со всех сторон. Не сжимайте и не выкручивайте филе: это повреждает нежную мякоть. Переложите его в сухую чистую емкость и держите в холодильнике до подачи, а на порции нарежьте непосредственно перед едой.

После вымачивания рыбу промокают полотенцами и нарезают перед подачей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", вода и молоко смягчают вкус пересоленной рыбы, но вымачивание влияет на плотность мякоти и требует хранения в холоде.