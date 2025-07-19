Реклама контракта 18-24 в стиле GTA спровоцировала споры в TikTok: почему мнения разошлись (видео)

Некоторые пользователи восприняли эту кампанию с юмором и оценили креативность

В сети активно обсуждают видео с билбордом в стиле легендарной игры "GTA", на котором рекламировали бригаду "Рубеж" ВСУ. Рекламный щит, стилизованный под визуальную эстетику Grand Theft Auto, стал вирусным и вызвал волну комментариев от восхищения до острой критики.

Такой ролик был опубликован в TikTok. В рекламе украинцам предлагается контрактная служба в Силах обороны 18-24 лет.

В этом проекте пытались намекнуть на одну из популярных версий игры – "GTA: Vice City".

"GTA: Vice City"

Некоторые восприняли эту кампанию с юмором и оценили креативность: "Врачи на ВЛК: HESOYAM", — пишет один из пользователей, намекая на известный код по игре, которая дает бессмертие и деньги.

Другой метко шутит: "Против ТЦК работает код — AEZAKMI?", — намекая на еще один легендарный код, который делает игрока недостижимым для полиции.

"Миссия на вертолетике будет?", — еще один ироничный комментарий, отсылающий к сложным задачам в "GTA: San Andreas", в частности известной миссии с мини-вертолетом.

Отдельные пользователи прямо назвали рекламу "мощной". Россиянин даже отметил: "Давайте признаем, что пиар-кампания Украины лучше, чем у нас", — намекая на преимущество украинского креатива.

Что пишут пользователи под видео

Но были и те, кто отнесся к идее критично. Один из комментаторов эмоционально отмечает: "Боже, какой кринж!!!! Можно изменить страну, потому что мне стыдно в ней жить?!".

Кто-то высказался еще жестче: "Для них — это игра, а для людей — целая жизнь...", — намекая на несоответствие между геймифицированным подходом и реальностью войны.

Появились и более иронические реакции, которые сводили все к сарказму: "ТЦК вай сити", — отсылка к Vice City, еще одной части серии GTA.

Что пишут пользователи под видео

Как видим, украинское общество оказалось разделенным — одни увидели в этом прогрессивную и смелую идею, другие — проявление безвкусицы.

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