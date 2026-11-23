Блины с манго стоят на 10 грн меньше, чем с клубникой

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Скидки на замороженные минибулочки "Легко!" в "АТБ" действуют до 24 ноября. На упаковке весом 600 г можно сэкономить 40,20 грн.

"Телеграф" расскажет, сколько стоят минибулочки "Легко!" со скидкой.

Подробнее об этом читайте в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%"

Замороженные минибулочки из слоеного теста "Легко!" с курицей и грибами тоже продают дешевле. Упаковка весом 600 г стоит 138,70 грн вместо 178,90 грн – со скидкой 22%.

На пачке минибулочек с курицей и грибами можно сэкономить 40,20 грн

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", "Сільпо" бесплатно раздает ходовой товар.