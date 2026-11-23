Млинці з манго коштують на 10 грн менше, ніж із полуницею

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Знижки на заморожені мінібулочки "Легко!" в "АТБ" діють до 24 листопада. На пачці вагою 600 г можна заощадити 40,20 грн.

"Телеграф" розповість, скільки коштують мінібулочки "Легко!" зі знижкою.

Більше про це читайте в матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"

Заморожені мінібулочки з листкового тіста "Легко!" з куркою та грибами теж продають дешевше. Пачка вагою 600 г коштує 138,70 грн замість 178,90 грн – зі знижкою 22%.

На пачці мінібулочок із куркою та грибами можна заощадити 40,20 грн

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "Сільпо" безкоштовно роздає ходовий товар.