На курорте уже готовят трассы и технику к горнолыжному сезону

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Природа способна творить настоящие чудеса. В ночь на 22 ноября в Буковеле резко изменилась погода и там, где накануне была зеленая трава, утром уже лежал яркий белый снег.

Фото такого удивительного "превращения" показал корреспондент "Телеграфа". Теперь склоны и леса выглядят по-настоящему сказочными.

Так, на фото, сделанном вчера, склоны, деревья и дома стояли без снежного "наряда". Они словно пытались соответствовать осеннему пейзажу на фоне плывущих по небу темных облаков.

Еще накануне открытые склоны Буковеля были покрыты травой. Фото "Телеграф"

А уже с утра люди видят покрытые снегом склоны. Фото "Телеграф"

А уже сегодня все вокруг покрыто снегом. Новым цветом сияют и склоны, и крыши. И это еще не окончательный образ курорта, ведь во время съемки снег еще падал. Вокруг водоема он покрыл берега, а в лесу припорошил ветки деревьев и землю вдоль рельсов аттракциона.

Снег в Буковеле покрывает берега водоема. Фото "Телеграф"

Снег припорошил лес в Буковеле. Фото "Телеграф"

Сквозь свежий снег еще просматривается трава. Фото "Телеграф"

Как Буковель готовит трассы к зимнему сезону

Пока природа снежит, на курорте также продолжают подготовку к туристическому сезону. На лыжных трассах устанавливают снежные пушки и распределяют искусственный снег. Об этом рассказывают на странице курорта в Instagram.

"Ратраки уже готовятся выехать на склоны. В прокат уже завезли новенькие лыжи и борды", – говорится в сообщении.

Также рассказывается, что снежные пушки выставляют на склонах еще до первых морозов. Сотрудники проверяют подачу воды и воздуха, чтобы начать работу, как только позволит погода.

К сезону на трассах устанавливают защитные сетки и при необходимости обновляют маркировку. Вытяжки проходят плановые осмотры и тестовые запуски, а спасатели тренируются и проверяют снаряжение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли снег на Рождество по предварительным прогнозам синоптиков.