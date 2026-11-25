Читатели попросили показать, как выглядит надутая фигура

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В "Авроре" появилось новое праздничное украшение, которое уже привлекло внимание покупателей. На этот раз в магазины завезли надувные фигуры Санта-Клауса высотой 120 сантиметров. Новинка напомнила украинцам о другой популярной сезонной покупке – надувной елке из "Авроры", за которой раньше охотились покупатели.

О новинке рассказала автор аккаунта @unboxyfun в Threads. Она показала праздничную фигуру – ее цена 64 гривны.

За праздничную фигуру в "Авроре" просят 64 гривны

Новое украшение за 64 гривны вызвало живую реакцию покупателей

Новое праздничное украшение стоит 64 гривны

"Он 120 см. Их только завезли в Аврору. Пошла надувать…", – написала пользовательница.

Публикация вызвала живую реакцию в комментариях. Одна из читательниц пошутила, что только что купила елку, а теперь появился еще один соблазн. Другая рассказала, что надувная елка уже стоит в ее квартире, поэтому для нового украшения может просто не остаться места.

Покупатели обсуждают, найдется ли место для нового украшения после покупки елки

Напомним, ранее украинцы активно "охотились" за надувной елкой из "Авроры". По данным сети, праздничный шар высотой 130 см стоит 27 гривен. Необычное украшение стало популярным в TikTok, где пользователи публиковали многочисленные обзоры и показывали, как оно выглядит в интерьере.

Такой вариант может стать альтернативой живой или искусственной елке для тех, кто хочет добавить дому праздничной атмосферы без традиционного дерева.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычной елке за 100 гривен из "Авроры", которую можно вырастить всего за 12 часов.