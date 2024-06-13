Поймали с поличным: в Одессе полиция задержала работника ТЦК

Ему грозит заключение на срок 5-10 лет

В Одессе полиция задержала сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Он за 4 000 долларов обещал не вручать повестку военнообязанному.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции. Отмечается, что фигуранта поймали с поличным при получении второго транша вознаграждения.

По данным следствия, к функционированию вышеуказанной коррупционной схемы уклонения от призыва на военную службу причастен работник одного из районных ТЦК. Фигурант получал неправомерную выгоду в два этапа.

За 4000 долларов он обещал не вручать повестку. Также в "стоимость" входило предоставление пустого бланка повестки с мокрой печатью для самостоятельно заполнения и проставления необходимой даты якобы явки в ТЦК.

Заметим, что эта фейковая повестка должна была отсрочить призыв на военную службу, исключив возможность вручения реальной.

Полицейские задержали фигуранта 11 июня после получения им 1000 долларов неправомерной выгоды. Следствие установило, что неделей ранее он получил аналогичную сумму. Работник ТЦК задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал о том, чем завершился громкий конфликт потасовки медиков и ТЦК в Одессе.