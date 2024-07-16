Украинских блогеров после скандала с "Охмадетом" внесли в "Миротворец": кто попал в список

Украинские блогеры поплатились за необдуманные эмоциональные высказывания

Ряд украинских блогеров, которые оскандалились заявлениями про "Охматдет" после ракетного удара России, внесли в базу "Миротворец". Их обвиняют в "актах агрессии против Украины" и не только.

Речь идет, в частности, про Александра Волошина, Владиславу Роговенко и Настя Умку (Туркот). Блогер Волошин уже отреагировал на это и опубликовал ролик в Instagram.

Так, на сайте "Миротворца" сказано, что блогеров обвиняют еще и в:

Распространении российской пропаганды.

Участии в ИПСО России против Украины.

Покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Блогеров назвали "пособниками российско-фашистских захватчиков и террористов". В сообщении также обращаются к правоохранительным органам и просят их обратить внимание на указанные личности, их высказывания и действия.

Александр Волошин отреагировал на попадание в "Миротворец". Он рассказал, что сначала не поверил в это и подумал, что таким образом над ним решили пошутить друзья.

"Меня сровняли с сепаратистами. Там ( в базе "Миротворец" — ред.) люди, которые несут угрозу стране. Такое ощущение, что дело времени, когда меня упакуют просто и сделают врагом народа. И сделают так, чтобы люди в это поверили. Сделать человека антигероем очень легко и просто, хотя я уже сто раз говорил, что был не прав и признал свою ошибку… Не знаю, что дальше делать и чего ожидать, но судя по всему, это далеко не финал. Честно говоря, очень хотелось бы выключить этот сдержанный фильм и стереть его из памяти, по крайней мере из своей", — написал блогер.

Реакции Влады Роговенко и Насти Умки на момент публикации материала не было в социальных сетях.

Напомним, что 9 июля ряд украинских блогеров в своих социальных сетях высказались про удар по детской больнице "Охматдет". Но сделали они это как по российской методичке. Александр Волошин назвал войну игрой и заявил, что Украина ее " не вывозит". Он также предложил "играть" по правилам россиян. С похожими заявлениями в сторис вышли и другие блогеры Юлия Верба, Мила Бараева, Настя Умко, Роман Свечкоренко и другие.

А скандальная блогерша Анна Алхим и вовсе заявила на почти миллионную аудиторию о том, что устала от войны. Она сказала, что ей очень жалко нашу страну и наших людей, но в победу Украины она не верит.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что после скандала с высказываниями об ударе по больнице "Охматдет" Александр Волошин объявил сбор для пострадавших. Он отчитался перед своими подписчиками, куда потратил деньги.