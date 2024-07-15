Автопарк на миллионы: бывший чиновник одесской таможни купил 5 элитных авто за первый год войны

Эти авто суммарно стоят более 10 млн. гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки приобретения необоснованных активов бывшим начальником отдела таможенного оформления Одесской таможни. По результатам полной проверки декларации за 2022 год установлено, что стоимость сомнительных приобретений превышает 3,2 млн. грн.

В течение первого года полномасштабного вторжения чиновник вместе с семьей умудрился приобрести 5 роскошных автомобилей общей стоимостью более 7 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В автопарк вошли: MERCEDES-BENZ GLS 400 (2021 г.в.), MERCEDES-BENZ S 450 (2020 г.в.), AUDI A5 (2022 г.в.), AUDI A6 (2022 г.в.) и AUDI A4 (2022 г.в.). Имеющиеся денежные сбережения и доходы семьи не позволяли совершить такие ценные покупки за счет законных источников.

Что известно об автомобиле одного из бывших начальников одесской таможни

Mercedes-Benz GLS 400 – это роскошный полноразмерный SUV, сочетающий комфорт, мощность и инновации. Цена на такой автомобиль в Украине стартует от 3 млн. грн. Модель оснащена 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 л. и способна разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Mercedes-Benz S 450 – флагманский седан премиум-класса, воплощающий новейшие технологии и роскошь. Стоимость этой модели на украинском рынке начинается от 3 млн. грн. Автомобиль комплектуется 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 367 л.

Audi A5 – стильное купе, сочетающее спортивный характер и элегантность. Цены на эту модель в Украине стартуют от 1,5 млн. грн. A5 предлагается с разными двигателями, среди которых есть как экономичные дизельные, так и мощные бензиновые варианты.

Audi A6 – представительский седан бизнес-класса, отличающийся передовыми технологиями и комфортом. Стоимость A6 на украинском рынке начинается от 2 млн. грн. Автомобиль оснащается широким выбором двигателей и имеет просторный салон с высококачественными отделочными материалами.

Audi A4 – компактный премиум-седан, который предлагает сбалансированное сочетание динамики и комфорта. Цены на A4 в Украине стартуют от 1,2 млн. грн. Модель известна своей надежностью и экономичностью, особенно в версиях дизельных двигателей.

НАПК также установило, что экспослужащий таможни приобрел MERCEDES-BENZ GLS 400 по цене ниже минимальной рыночной. Материалы дела переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для возможного обращения в суд о признании активов экс-чиновника необоснованными и их взыскания в пользу государства.

Ранее Телеграф писал, что семья Балог накупила авто на 19 миллионов гривен. Стоит отметить, что использование такого дорогостоящего транспорта контрастирует с официальными доходами супругов.