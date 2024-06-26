Отдых возле Тисы: сколько стоит аренда жилья на берегу живописной и опасной реки

Среди красоты карпатских гор можно хорошо отдохнуть

За последний год река Тиса, а именно ее часть на границе с Румынией, стала едва ли не самым известным водоемом в Украине. Однако слава эта недобрая: часто в реке обнаруживают тела утопленников, пытавшихся переплыть водоем, чтобы избежать мобилизации.

В то же время Тиса славится своими живописными видами. Среди красоты карпатских гор можно хорошо отдохнуть и набраться сил на целый год. Телеграф решил узнать, сколько стоит отдых на берегу опасной реки. Предложения искали на сайте Booking.com.

Солотвино

Среди населенных пунктов Закарпатья, расположенных на берегу Тисы, в глаза сразу бросается Солотвино. Это небольшой городок на границе с Румынией, где очень развита туристическая инфраструктура.

Малая Белая Церковь, 20, г. Солотвино

Отдыхающим предлагается в аренду комната в частном доме. В ближайшие выходные, с 28 по 30 июня за аренду жилья просят 1500 грн, за двое суток (в комнате 1 диван-кровать).

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, удобства для приготовления барбекю, сезонный открытый бассейн и бесплатная частная парковка. На мини-кухне также есть холодильник, микроволновая печь и плита, в том числе чайник.

На территории дома Дом "Змерега" к услугам гостей терраса для загара, а в его окрестностях можно заняться хайкингом и катанием на велосипеде.

Есть и другие предложения, но немного дороже. Так, за стандартный двухместный номер с общей ванной комнатой придется заплатить 1560 грн, а двухместный номер с балконом стоит уже 1730 грн на двоих и 2340 грн на троих. Цена указана за двое суток.

Большой Бычков

В поселке Большой Бычков, который находится недалеко от Солотвино, также удалось найти интересное предложение.

ул. Шевченко, 35А, пгт Большой Бычков

Семейный полулюкс в отеле Central Park, в период с 28 по 30 июня, обойдется в 2400 грн (цена указана за двое суток и включает налоги и сборы). В номере одна широкая двуспальная кровать, а также отдельная ванная комната. Тот же номер для одного человека будет стоить 1600 грн.

Отель находится в центре поселка, вся инфраструктура в пешей доступности. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном, электрочайник, маленький холодильник и все, что необходимо для комфортного отдыха.

Поселок Тячев

В поселке Тячев, расположенном на берегу живописной Тисы, можно остановиться на несколько дней.

ул. Кошута, 34, Тячев

Отель "Светлица" предлагает посетителям бюджетный номер с двумя раздельными кроватями, общей ванной комнатой, мини-кухней, бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном. За такое удовольствие придется оплатить 1200 грн за две ночи, что делает это предложение наиболее выгодным среди приведенных.

Улучшенный полулюкс с одной двуспальной кроватью в отеле стоит 2000 грн за две ночи. Во всех номерах есть кондиционер, шкаф и телевизор с плоским экраном, а некоторые номера с балконом. Также все номера укомплектованы постельным бельем и полотенцами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит отдых на берегу моря в Одессе. Мы делали подборку наиболее выгодных вариантов.