Ездил на "скорой" и корректировал удары россиян: в Одесской области задержали агента ФСБ (фото)

Приспешнику оккупантов грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

В Одесской области задержан фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи. Он оказался еще одним агентом ФСБ в регионе.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, 39-летний мужчина попал в поле зрения вражеской спецслужбы еще в апреле этого года, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах страны-агрессора. По указанию оккупантов он собирал разведывательную информацию в ходе поездок по прибрежной территории, в частности во время вызовов "скорой".

Россияне пытались с его помощью получить координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы. Также оккупанты надеялись получить локации огневых позиций ПВО в регионе.

Фельдшер отображал объекты на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из ФСБ. Эту информацию россияне планировали использовать для корректировки ракетно-дроновых ударов по одному из портовых городов области. Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу ФСБ РФ поджигали автомобили украинских военных. За две недели они пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.