Одеса у лідерах у своєму регіоні: скільки там боржників з аліментів

Серед неплатників є й жінки

З початку повномасштабної війни в Україні на 14% побільшало боргів з аліментів. Близько 20 тисяч справ про борги зі сплати аліментів відкрили на півдні України станом на початок серпня, серед південних регіонів найбільше боржників на Одещині.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот. З початку 2024 року на боржників з аліментів відкрили майже 3 тисячі проваджень по всій Україні.

Загалом у країні кількість проваджень із несплати аліментів на початок серпня 2024 року досягла 187 246. З початку повномасштабної війни відкрито 23 376 подібних справ.

При цьому серед тих, хто не виплачує аліменти, є і жінки, які становлять 9%, тоді як чоловіки — 91%. Найбільше проваджень (71,7%) відкрито на боржників віком від 25 до 45 років.

На півдні України найбільше тих, хто не виплачує аліменти на утримання своїх дітей – на Одещині. На початок серпня 2024 року в області зафіксовано 7 815 проваджень. На другому місці – Миколаївщина (6 307) та Херсонщина (5 511).

Раніше "Телеграф" розповідав, що через підвищення прожиткового мінімуму в Україні 2024 року збільшилася сума виплати мінімального розміру аліментних виплат для дітей. З січня мінімальний гарантований розмір аліментів становить для дітей віком до 6 років – 1 281,5 грн, а від 6 до 18 років – 1 598 грн.