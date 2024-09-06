В главу Одесского облсовета швырнули подушку с деньгами: подарок он не оценил (видео)

Диденко подозревают в незаконном присвоении миллионов гривен

Сессия Одеского облсовета началась с громкого скандала — в председателя Григория Диденко бросили подушку, набитую сувенирными долларами. Инцидент произошел на фоне новостей об обысках, которые НАБУ проводило у чиновника.

Диденко такой "подарок" не оценил и швырнул подушку обратно в сессионный зал, при этом вокруг разлетелись перья и пачки денег. Видео с места происшествия опубликовали в соцсети.

Глава фракции "ЕС" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович бросил в Григория Диденко подушку, наполненную перьями и пачками долларов.

"Это подарок от нашей фракции, чтобы вам лучше спалось ночью", — выкрикнул Шмушкевич.

Данный перформанс был связан с тем, что у Диденко и его помощницы в конце августа провели обыски сотрудники НАБУ и САП. Чиновников подозревают в коррупционных схемах и незаконном присвоении миллионов гривен.

Председать облсовета такой "подарок" не оценил и швырнул подушку обратно в зал.

При этом вокруг разлетелись перья и пачки сувенирных долларов.

Все это происходило на фоне выступления депутата Юлии Чухало, которая рассказывала собравшимся об обысках в доме Диденко.

В чем подозревают Диденко

Григорий Диденко

В конце августа по месту жительства председателя Одесского облсовета, его помощницы и еще одного депутата облсовета САП и НАБУ провели ряд обысков.

Причина — подозрения в коррупционных схемах, связанных с реставрацией Одесского областного лечебно-физкультурного диспансера.

Следствие подозревает, что должностные лица вступили в преступный сговор с руководством компании ООО "ГЛАВБУД ПРОЕКТ" и без проведения открытых торгов заключили с ней прямой договор, завысив при этом реальную стоимость работ. Их оценили в 50 миллионов гривен.

При этом название, предмет закупки и текст договора в системе электронных закупок Prozorro не публиковали якобы по соображениям национальной безопасности.

Следствие по данному делу продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к и.о. мэра Чернигова нагрянули с обысками. Это связано с расследованием дела о незаконном выделении земли для автозаправочной станции. Вероятно, подозрение будет касаться злоупотребления служебным положением.