"Ворвались с автоматами": к и.о. мэра Чернигова нагрянули с обысками, он уже отреагировал

Это уже не первый раз в его кабинет приходят с обысками

В четверг, 5 сентября, в и. мэра Чернигова Александра Ломако правоохранители проводят обыски. Планируется объявление ряда подозрений чиновнику.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов. Мы также пытались связаться с полицией Черниговской области, но в пресс-службе пока не отвечают на телефонные звонки.

Обыски у мэра Чернигова: что известно

Как сообщают журналисты издания, обыски проводятся по делу, касающемуся незаконного выделения земли для автозаправочной станции. Вероятно, подозрение будет касаться злоупотребления служебным положением.

Также есть информация о том, что обыски проводятся также у других чиновников, а не только у Ломако. Но имена или должности пока не сообщаются.

В полиции подтвердили, что следственные действия производятся по факту злоупотребления служебным положением: (по части 2 статьи 364 УКУ). В полиции подтвердили факт проведения обысков.

Это уже не первые обыски у и. мэра Чернигова Александра Ломако. В октябре в его квартиру пришли из ДБР. Тогда сам чиновник написал на своей странице в Facebook, что следственные действия, вероятно, связаны с трагедией возле Драмтеатра в Чернигове.

Обновлено. Мэр Чернигова Александр Ломако прокомментировал проводимые в мэрии обыски. Он говорит, что в помещение ворвались люди с автоматами, чтобы получить документы 7-летней давности (за 2017 год). Вооруженные люди, по словам Ломако, парализовали работу всех структурных подразделений. Он жалуется, что вместо того, чтобы получить документы по письменному запросу, правоохранители обыскивают кабинет и остальные помещения горсовета.

Ломако видит в этом политическое давление, ведь "силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет". Также и.о. городского головы заявляет о запугивании депутатов, а теперь якобы и сотрудников мэрии.

Ранее "Телеграф" также писал, что заммэра Чернигова подозревают в злоупотреблении служебным положением. Ущерб оценили в 30 млн гривен.