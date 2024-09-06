У голову Одеської облради кинули подушку з грошима: подарунок він не оцінив (відео)

Діденка підозрюють у незаконному привласненні мільйонів гривень

Сесія Одеської облради розпочалася із гучного скандалу — у головуючого Григорія Діденка кинули подушку, набиту сувенірними доларами. Інцидент стався на тлі новин про обшуки, які не так давно проводили НАБУ у чиновника.

Діденко такий "подарунок" не оцінив і жбурнув подушку назад у сесійну залу, при цьому навколо розлетілося пір’я та пачки грошей. Відео з місця події опублікували у соцмережі.

Голова фракції "ЄС" в Одеській облраді Михайло Шмушкович кинув у Григорія Діденка подушку, наповнену пір’ям та пачками доларів.

"Це подарунок від нашої фракції, щоб вам краще спалося вночі", — вигукнув Шмушкевич.

Цей перформанс був пов’язаний з тим, що у Діденка та його помічниці наприкінці серпня провели обшуки співробітники НАБУ та САП. Чиновників підозрюють у корупційних схемах та незаконному привласненні мільйонів гривень.

Голова облради такий "подарунок" не оцінив і жбурнув подушку назад у зал.

При цьому навколо розлетілося пір’я та пачки сувенірних доларів.

Все це відбувалося на тлі виступу депутатки Юлії Чухало, яка розповідала присутнім про обшуки в будинку Діденка.

У чому підозрюють Діденка

Григорій Діденко

Наприкінці серпня за місцем проживання голови Одеської облради, його помічниці та ще одного депутата облради САП та НАБУ провели низку обшуків.

Причина — підозри у корупційних схемах, пов’язаних із реставрацією Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.

Слідство підозрює, що посадові особи вступили в злочинну змову з керівництвом компанії ТОВ "Головбуд проект" і без проведення відкритих торгів уклали з нею прямий договір, завищивши при цьому реальну вартість робіт. Їх оцінили у 50 мільйонів гривень.

При цьому назва, предмет закупівлі та текст договору в системі електронних закупівель Prozorro не публікували нібито з міркувань національної безпеки.

Слідство по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до в.о. мера Чернігова нагрянули з обшуками. Це пов’язано із розслідуванням справи про незаконне виділення землі для автозаправної станції. Ймовірно, підозра стосуватиметься зловживання службовим становищем.