Одесская попрошайка рассказала, сколько денег "зарабатывает" за день: пользователи сети такого не ждали

В сети уже задумались об увольнении

Одесская бездомная заявила, что может зарабатывать по полторы тысячи гривен за день. На выходных она умудряется получать в два раза больше.

Соответствующий ролик был обнародован в telegram-канале "Ху**ая Одесса". Женщина говорит, что не видит смысла искать работу.

По ее словам, в день она может получить около 1500 гривен попрошайничеством, в то время как на выходных эта сумма может вырасти до 3000 гривен.

На уточнение о том, делает ли это она просто прося деньги, женщина ответила утвердительно.

Стоит отметить, что при условии нормальной пятидневки полторы тысячи гривен в день могут превратиться в 30 000 гривен на месяц. Но если при этом еще работать по выходным за три тысячи в день, то можно дополнительно "заработать" еще 24 тысячи.

Согласно данным Work.ua средняя зарплата в Украине на сентябрь 2024 года составляет чуть менее 20 тысяч гривен в месяц.

Проверить правдивость слов женщины на видео вряд ли возможно. Однако подобная информация зацепила за живое пользователей сети.

Как сообщалось ранее, американский миллионер Рамит Сети, который сам заработал свое состояние, дал три лучших совета, как улучшить свое материальное положение при маленькой зарплате.