Одеська жебрачка розповіла, скільки грошей "заробляє" за день: користувачі мережі такого не чекали

У мережі вже задумалися про звільнення

Одеська бездомна заявила, що може заробляти по півтори тисячі гривень на день. На вихідних вона примудряється отримувати вдвічі більше.

Відповідний ролик був оприлюднений у telegram-каналі "Ху**ая Одесса". Жінка каже, що не бачить сенсу шукати роботу.

За її словами, щодня вона може отримати близько 1500 гривень жебрацтвом, тоді як на вихідних ця сума може зрости до 3000 гривень.

На уточнення про те, чи робить це вона просто просячи гроші у сторонніх людей, жінка відповіла ствердно.

Варто зазначити, що за умови нормальної п’ятиденки півтори тисячі гривень на день можуть перетворитися на 30 000 гривень на місяць. Але якщо при цьому ще працювати у вихідні за три тисячі на день, то можна додатково "заробити" ще 24 тисячі.

За даними Work.ua, середня зарплата в Україні на вересень 2024 року становить трохи менше ніж 20 тисяч гривень на місяць.

Перевірити правдивість слів жінки на відео навряд чи можливо. Однак подібна інформація зачепила за живе користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, американський мільйонер Раміт Сеті, який сам заробив свій статок, дав три найкращі поради, як покращити своє матеріальне становище за маленької зарплати.