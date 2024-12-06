Хімікати? В Одесі знайшли на березі моря загадкові бочки у піні (відео)

У коментарях під роликом думки розділилися

В Одесі на берег моря винесло дві загадкові бочки. Навколо них утворилася велика кількість білої піни.

Відповідне відео з’явилося в одному із місцевих пабліків. Автор ролика припускає, що це бочки з хімікатами.

"Бочки з хімікатами, напевно, вибухнула. І ось, дивіться, скільки піни. Взагалі неміряно", — сказав автор.

У коментарях під відео користувачі висловили думку, що це могла бути просто морська піна довкола бочок. Інші впевнені, що творець цього відео прав і в бочках дійсно могли бути хімікати.

Зазначимо, що офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року Чорне море в Одесі змінило колір. Раптом воно стало червоним. Це добре помітно під час шторму, коли хвилі ударяються об берег, можна помітити, що вони набули мутновато-червоного відтінку. У мережі з’явились відповідні відео.

Глава громадської екологічної організації "Зелений Лист" тоді пояснив, із чим це насправді пов’язано і чи несе небезпеку таке незвичайне явище.