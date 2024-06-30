Мина или...? В Одессе в море произошел взрыв всего в нескольких метрах от отдыхающих (видео)

Пользователи сети уже высказали свои предположения о случившемся

В Одессе недалеко от людей, плавающих в море возле берега, произошел взрыв. В результате столб воды поднялся вверх на несколько секунд.

Информация об этом была опубликована в социальной сети. Пользователи предположили, что это могла быть мина.

На кадрах видно, что предполагаемый взрыв произошел всего в нескольких метрах от людей, которые купились в море. К счастью, никто не пострадал.

Что пишут пользователи сети под этим видео:

"Ну видно же что сверху прилетело";

"Так интересно и засняли прям в этот момент и почему они не выходят из воды если это мина? Все как-то странно";

"Мина какая-то слабая";

"Если мина, то точно не морская якорная. Там бы взрыв в десятки раз больше"

"По силе это не мина, а падающие снаряды скорее всего".

Некоторые предположили, что взрыв произошел в результате падения чего-то в воду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году в курортном селе Сычавка Одесской области во время шторма к дому прибило морскую военную мину. В результате она взорвалась. Были опубликованы фото и видео с места происшествия.