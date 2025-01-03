Не понравился подарок? Разгневанная женщина в Одессе разбила авто (видео)

Эпический момент сняли камеры

В Одессе мужчина подарил женщине авто, которое ей якобы не очень понравилось, поэтому она разбила его трубой. Эпические кадры уже попали на видео.

Как отмечают в сети, инцидент якобы произошел в одном из местных автосервисов в пятницу, 3 января.

"В автосервисе на Архитекторской/Ильфа и Петрова мужик решил подарить своей жене смарт, но та не очень обрадовалась такому подарку и решила разбить его трубой", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах в сети видно, что женщина заходит в салон с мужчиной и ребенком. Мужчина что-то говорит ей и указывает на авто, после чего женщина начинает злиться. Она куда-то идет и возвращается с куском трубы, которым несколько раз бьет по лобовому стеклу и уходит.

К тому же этот эпический момент снимал не только мужчина, но и работница салона. При этом женщина, когда разбивала авто, никоим образом не обратила внимание на ребенка и ушла без него.

В сети этот инцидент вызвал шквал эмоции. Большинство пользователей шокированы таким поведением, ведь считают его слишком эмоциональным. Кто-то отметил, что мужчина должен был уточнить пожелания женщины и только потом делать какие-либо подарки, а не дарить что-нибудь. Были люди, которые поддержали мужчину, подчеркнув, что пора разводиться.

Среди пользователей некоторые увидели в этом инциденте рекламу автосервиса, ведь в видео указано название, которое якобы не нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцы заплатят за горючее с 1 января и станет ли содержание авто дороже в 2025 году.