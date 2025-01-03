Не сподобався подарунок? Розгнівана жінка в Одесі розтрощила авто (відео)

Епічний момент зафільмували камери

В Одесі чоловік подарував жінці авто, яке їй начебто не дуже сподобалось, тому вона побила його трубою. Епічні кадри вже потрапили на відео.

Як зазначають у мережі, інцидент нібито стався в одному з місцевих автосервісів у п'ятницю, 3 січня.

"В автосервісі на Архітекторській / Ільфа та Петрова мужик вирішив подарувати своїй дружині смарт, але та не дуже зраділа такому подарунку та почала розбивати його трубою", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах у мережі видно, що жінка заходить у салон з чоловіком та малою дитиною. Чоловік щось їй каже та вказує на авто, після чого жінка починає злитись. Вона кудись йде та повертається зі шматком труби, яким добряче кілька разів б'є по лобовому склу та уходить.

До того ж цей епічний момент фільмував не тільки чоловік, а й працівниця салону. При цьому жінка, коли била авто, жодним чином не звернула увагу на дитину і пішла без неї.

У мережі цей інцидент викликав шквал емоції. Більшість користувачів шоковані такою поведінкою, адже вважають її надто емоційною. Хтось зазначив, що чоловік мав уточнити побажання жінки і тільки потім робити будь-які подарунки, а не дарувати що-небудь. Були люди, які підтримали чоловіка, наголосивши, що час розлучатись.

Серед користувачів деякі побачили в цьому інциденті рекламу автосервісу, адже у відео вказана назва, яка нібито не потрібна.

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