В Одессе смельчаки окунались в море и при этом крестились: как прошли купания на Крещение (фото, видео)

Желающих окунуться было не так уж много на этот раз

В понедельник, 6 января, проходят Крещенские купания по новоюлианскому календарю. Десятки горожан собрались, чтобы по традиции окунуться в ледяную воду.

Освящение воды и крещенские купания продолжаются на пляже Ланжерон возле Двух шаров. Об этом сообщает "Думская".

В социальных сетях появились фото и видео с пляжа. Несмотря на относительно теплую погоду в этот день, желающих окунуться в ледяную воду не так уж и много.

Фото: Думская

Также в бассейне отеля "Немо" отдыхающие также решили не забывать о ежегодном обычае и искупались в холодной воде.

Справка: В православной церкви Крещение Господне принадлежит к двенадцати самым важным праздникам в году (их называют двунадесятыми) и завершает святки. В этот день одной из самых популярных украинских традиций является купание в водоеме, освященном священниками.

Некоторые верят, что святая вода способная "очистить их от грехов".

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на Крещение возле Свято-Покровского собора на Оболони в Киеве и показал, что там происходило в этот день. Окунуться в прорубь собралось немало желающих.