Путин не приедет, потому что не влез 20-метровый стол? Украинцы уже клепают мемы перед переговорами в Стамбуле

Пользователи сети не сдерживают эмоций, вспомнили даже малыши.

Россия объявила состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции 15 мая. Владимир Путин посылает вместо себя Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина и это очень рассмешило украинцев.

"Телеграф" собрал вам самые интересные шутки, чтобы читатели имели возможность отдохнуть от бесконечного потока новостей.

На одном меме остроумно пошутили о Владимире Путине и главе СБУ Василии Малюке. На первом кадре настоящий президент России держит бокал игристого вина, а на втором куске видео нейросеть создала кадр, где Малюк подмешивает какую-то жидкость в бокалы.

Украинцы шутят, что украинскую делегацию должен возглавлять известный и популярный Пес Патрон. Скорее всего речь идет о том, что данные представители РФ не совсем подходят под эту роль.

Шутили в сети и о том, что делегация от РФ будет состоять из тех, кто праздновал день победы в России и их удалось возобновить после "масштабных" гуляний.

Среди мемов также была шутка о двойниках Путина. Ведь, как известно, в сети часто появляется информация, что на некоторых встречах с лидерами настоящего лидера Кремля могли заменять двойником.

"Чтобы продемонстрировать силу, Россия отправляет двух Путиных в Стамбул", — шутят пользователи.

Люди остроумно пошутили о Евровидении, переговорах в Стамбуле и вспомнили даже Козловского с его песней "Пинаколада".

Юмор следующего мема состоит в том, что "Владимир Зеленский" высмеивает известную практику российского руководства использовать очень длинные столы для встреч, особенно во время дипломатических переговоров. Якобы он тренируется "плевать" на расстояние 20 метров, чтобы "достать" до собеседника через столь длинный стол.

Содержание еще одного мема является политической шуткой, которая намекает на желание автора, чтобы турецкий спортсмен-стрелок был частью делегации, встречающей российского президента в аэропорту.

Были и другие шутки в преддверии переговоров в Стамбуле. Мемы создавали из известных кинолент, придумывали, кто и когда прибудет.

Переговоры в Стамбуле – что известно

Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле после того, как союзники Украины поставили ему дедлайн для согласия на перемирие. Европейские страны предупредили Москву, что ее ждут санкции в случае отказа от установления перемирия.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу, но только после полного прекращения огня. Позже он заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что также может прилететь в Турцию. По предварительной информации СМИ, от имени Вашингтона туда отправятся спецпредставители Белого дома Стив Виткофф и Кит Келлог.

А вот в Украине посмеялись над составом российской делегации, которую отправили в Турцию.

Ранее Телеграф писал, кто вместе с Зеленским присоединится к переговорам в Стамбуле.