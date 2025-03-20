Таксист, доставщик и присяжная в суде: СБУ поймала любителей "русского мира" на Киевщине (фото)

Все трое находятся под стражей и им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области троих пророссийских агитаторов, который оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления российских военных. Они пытались дискредитировать Силы обороны, распространяли враждебный контент и российскую пропаганду.

Об этом 20 марта сообщает пресс-служба СБУ. Там отметили, что одной из задержанных оказалась 55-летняя присяжная одного из столичных судов, которая восхваляла президента РФ Владимира Путина и призвала к оккупации всей территории нашего государства.

"Как установило расследование, женщина публиковала враждебный контент в своих комментариях по Телеграм-каналам. Для конспирации фигурантка действовала с анонимного аккаунта, но СБУ все равно нашла злоумышленницу", — говорится в сообщении.

Вторым задержанным стал 49-летний водитель экспресс-доставки. Его поймали в Святошинском районе Киева. Мужчина называл вооруженную агрессию России "гражданской войной" и пытался дискредитировать Силы обороны.

"Для распространения кремлевской пропаганды фигурант делал собственные эфиры в Тик-токе с аудиторией в 50 тыс. пользователей и репостив там видео из интернет-ресурсов России", — пишет пресс-служба.

Третьим задержанным оказался таксист в Броварах на Киевщине. Как выяснилось, он призывал в соцсетях к репрессиям и расстрелам украинцев в случае захвата столицы.

Отмечается, что инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности всех троих задержанных.

В настоящее время они сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Все трое находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Что еще известно о задержанных

В пресс-службе СБУ не называют имена фигурантов. Тем временем местный Telegram-канал "Киев Оперативный" сообщает, что якобы таксиста из Броваров зовут Антон Строчкин.

Водителем экспресс-доставки, по заявлениям паблика, может быть Сергей Латыш из Святошинского района.

Важно отметить, что официальной информации насчет имен фигурантов нет. Это лишь информация, которую публикует Telegram-канал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "крот" из госорганов сливал России тайные спутниковые снимки Украины.