Сотрудница суда Чернигова оскорбляла память защитников на кладбище и прославляла Россию (видео)

Женщина заявила, что "все осознала" и просит "второй шанс"

Сотрудница Деснянского райсуда города Чернигова на кладбище "Яцево" оскорбляла память павших защитников и снимала это на видео. Ее задержала СБУ.

Предательницу задержала СБУ

СБУ сообщила о задержании 41-летней жительницы Чернигова, работающей секретарем местного суда. Отмечается, что она оправдывала военные преступления России и ждала оккупации новых территорий Украины.

"Женщина регулярно общалась со своими знакомыми из России, поддерживая кремлевские нарративы и призвала рашистов к массированным обстрелам украинских городов, в том числе гражданской инфраструктуры ", — говорится в сообщении.

Местные СМИ назвали ее имя

Имени фигурантки СБУ не называет, однако, по данным местных СМИ, это может быть 41-летняя Наталья Чернобай, которая была задержана еще 7 мая. Официальной информации по поводу личности задержанной нет.

По информации "Суспільного", с 2019 года задержанная работала секретарем судебных заседаний, до этого была помощницей судьи. В 2015 году она проходила проверку в соответствии с Законом "Об очищении власти". В этом году она подала заявку в Высшую квалификационную комиссию, чтобы принять участие в отборе на должность судьи местного суда. Информацию о ее задержании подтвердила судья-спикер Деснянского районного суда Ирина Рахманкулова.

В то же время работница Деснянского райсуда Чернигова, подозреваемая в оправдывании российской агрессии, продолжает занимать должность секретаря судебных заседаний. Пока для ее увольнения или отстранения нет правовых оснований, так как отсутствуют официальные доказательства, заявила пресс-секретарь суда Ирина Шевченко.

Видео с кладбища

Перед этим в сеть попало видео женщины с кладбища "Яцево". На нем она записывает видеосообщение, где радуется увеличению количества захоронений украинских воинов и ждет победы России.

Вероятно, она не ожидала, что видео попадет в сеть. Женщина опубликовала его в Telegram-группе "Сестры", где всего 6 участников. Возможно, это была частная группа, которые создают в мессенджерах члены семей или близкие друзья.

СБУ показала часть ее переписки, где она поливала Украину грязью

На одном из них она писала "Скорее бы у меня возле суда висел (вероятно флаг РФ), а не эта тряпка (вероятно, так она назвала флаг Украины)". На втором кто-то переживает, не рядом ли с фигуранткой были взрывы, а та отвечает: "А хотя бы и так. Чтобы одни кирпичи остались от этого **аного города и недостраны". Еще на одном скриншоте она восхваляет Россию.

Сначала суд отпустил любительницу России под домашний арест

Работницу Деснянского райсуда Чернигова, подозреваемую в оправдывании российской агрессии, отправили под домашний арест. Такую меру пресечения 9 мая избрал судья Новозаводского районного суда Чернигова Антон Диденко. Прокурор требовал заключения женщины под стражу, однако суд избрал два месяца круглосуточного домашнего ареста.

16 мая меру пресечения изменили

Как пишет "Сіверщина", 16 мая работнице Деснянского райсуда Чернигова, подозреваемой в оправдывании российской агрессии, изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен. Такое решение принял Черниговский апелляционный суд.

Подозреваемая заявила, что у нее "муж в ВСУ"

На заседании женщина очень просила оставить ее под домашним арестом. По ее словам, она "все осознала".

"Я вам клянусь, я раскаиваюсь. Я готова ответить за то, что писала. Прошу оставить мне домашний арест, я не нарушаю, ко мне заходит участковый, у меня контроль. Я даже сама не выхожу выносить мусор, за меня это делают соседи. Я действительно все осознала. Я больше не общаюсь с этими людьми, это жители Чернигова, мои знакомые, уехавшие еще в 2012 году в Россию. Простите меня, пожалуйста, я прошу дать мне еще один шанс. У меня муж сейчас в ВСУ", — сказала подозреваемая в суде.

Однако, пишет издание, люди в комментариях рассказали, что она не замужем. У женщины есть сожитель.

Как рассказывал "Телеграф", ранее СБУ задержала любителей "русского мира" в Киевской области. Среди них таксист, доставщик и присяжная в суде.