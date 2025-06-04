Купаться можно, но с нюансом: как будут работать украинские пляжи и где можно отдохнуть

В части украинских водоемов зафиксирован повышенный индекс кишечной палочки

Пляжный сезон в Украине стартовал под знаком многочисленных ограничений, предупреждений и запретов, однако украинцы продолжают массово посещать побережье, несмотря на военное положение и санитарные ограничения. Мониторинг качества воды, проведенный в конце мая 2025 года, показывает неоднородную картину: в отдельных регионах купание разрешено, в других – официально запрещено из-за микробиологических или химических превышений показателей.

"Телеграф" собрал информацию о том, каким образом будут работать пляжи разных регионов Украины, где можно будет отдыхать, а какие рекреационные зоны будут полностью закрыты для посещения. В Украине решение о начале пляжного сезона принимают органы местных властей. Соответствующие комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) анализируют санитарное состояние водоемов, уровень безопасности и наличие укрытий рядом с пляжами. Окончательное решение утверждает местная администрация – областная (ОВА), районная (РВА) или городская (МВА).

Киев

В столице продолжает действовать решение Совета обороны Киева от 17 мая 2023 года, согласно которому купальный сезон не открывается. Жителей призывают воздержаться от посещения пляжей и мест массового скопления у воды из-за угрозы воздушных тревог и усложненного доступа к укрытиям.

В то же время КП "Плесо" проводит санитарные мероприятия и мониторинг качества воды. Подходящими для купания определены пляжи: "Золотой", "Пригород Слободка", "Центральный", "Молодежный", "Оболонский остров", "Троещина", "Пуща-Водица", "Венеция" и "Тельбин".

Пляж в Киеве. Фото: Mykhailo Volkov

Купаться не рекомендовано на "Вербном", "Радуге" и "Радуге". А полностью запрещено заходить в воду на пляжах "Детский" и "Галерный" – по данным лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней там превышен индекс ЛКП (лактозопозитивной кишечной палочки). Особенно высоки показатели на "Радуге" – там зафиксирован индекс в 13 000 при норме в 5 000.

В области выявило отклонение качества воды от стандарта по микробиологическим показателям в Белой Церкви в пределах городского пляжа "Центральный" – там индекс лактозопозитивной кишечной палочки зафиксирован в 70 000, а также по химическим показателям в Переяславе.

Одесса и область

В 2025 году в Одесской области планируют открыть до 48 пляжей, в частности: "Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10, 13 и 16 станции Большого Фонтана; пляжи в с. Сычавка (Южновская ОТГ); "Загар" и "Лагуна" в Грибовке (Дальницкая ОТГ); Курортном, Большой Балабановке, Лимане, Приморском (Белгород-Днестровский район); в с. Приморское и городе Черноморск (Измаильский район).

Одесский пляж. Фото: Edvinas Ivanovas

Пляжи проверяют на наличие мин, обустраивают укрытия и громкоговорители. В Каролино-Бугажской громаде, в состав которой входят Залив и Каролино-Бугаз, действует полный запрет пребывания на пляжах.

Николаевская область

Из-за минной опасности и обстрелов все морские пляжи Николаевщины, включая Очаков, Черноморку, Рыбаковку, Лугово, Морское, остаются закрытыми. В Коблево работает только 4% баз отдыха – с бассейнами и укрытиями.

В регионе разрешено купание только на речных пляжах:

Пляж на реке Южный Буг Николаевской области. Фото: Владимир Зубатенко/Facebook

в городе Новая Одесса;

в городе Первомайск;

в городе Южноукраинск;

на территории лагеря отдыха в селе Пелагиевка.

Полтава

4 июня в Полтаве официально стартовал купальный сезон. Разрешен отдых на центральном городском пляже и пляже на Зеленом острове. Там дежурят спасатели, медперсонал, установлены знаки и стенды.

Чернигов

Официального старта купального сезона в 2025 году в Чернигове не будет. Однако там определили зоны досуга: "Золотой берег", место на Бобровице, пляж за пешеходным мостом, гидрокарьер на Лесковице, место возле Яловщины.

Днепр

В Днепре купальный сезон также не будет открываться. Власти установили таблички с напоминанием о запрете купания, однако ежегодно проводится уборка и анализ воды. На пляжах также дежурят спасатели. По официальным данным, качество воды на пляжах Приднепровского парка, "Сагайдак", Монастырского острова, детского пляжа. Самар, пляж в Павлограде и Желтых Вод не соответствует разрешенному уровню.

Пляжи Днепра закрыты для посещения. Фото: Днепровский городской совет

Другие регионы: где можно и нельзя купаться

Волынская область – пляжи г. Луцк – вода соответствует нормам.

Кировоградская область – "Гайворонский" в г. Гайворон; три пляжа в Новоархангельске (г. Синюха) – пригодны для купания.

Львовская область – пляжи в г. Золочев (оз. Молодежное), в с. Верещица – разрешено; в с. Верб – вода не соответствует химическим показателям.

Ровенская область – г. Здолбунов, г. Дубровица, с. Обаров, пгт Гоща – разрешено;

Черкасская область – пляжи г. Черкассы и с. Богачево пригодны.

Винницкая область – пляжи "Химик", "Гонты", "Центральный" в г. Винница – не соответствуют нормам.

Житомирская область – пляжи на р. Тетерев в Житомире, в Звягеле, в Коростене – купание запрещено, потому что качество воды не соответствует норме по химическим показателям.

В Закарпатской, Одесской и Сумской областях официальные речные пляжи не зарегистрированы, а в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях по причинам, связанным с боевыми действиями, рекреационные зоны на водных объектах открываться не будут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье в реке Днепр существенно снизился уровень воды. Это заметно при сравнении актуальных кадров с видео, снятых пять лет назад.