Жемчужина у моря предлагает отпуск на любой кошелек: сколько стоит отдохнуть в Одессе

В некоторой степени все зависит от того, сколько вы хотите потратить

Одесса – давно полюбившийся украинцам морской курорт. Тем более сейчас, когда места отдыха на Азове оккупированы россиянами, а выезд за границу доступен не всем. А еще там потрясающие история, архитектура и колорит.

"Телеграф" рассказывает, сколько придется потратить на проживание, питание и развлечения в этом потрясающем городе в 2025 году.

Проживание

По данным ресурса "Черное море", летом текущего года сутки проживания в хостеле обойдутся в 300-400 грн с человека. На базе отдыха или пансионате за то же время придется заплатить от 400 до 700 грн. Средняя стоимость аренды квартир посуточно составляет 600-700 грн.

Сутки проживания в гостинице для одного человека обойдутся в сумму от 500 до 1000 грн. Также можно поселиться в апартаментах, где с пары возьмут от 2000 до 5000 грн.

Пляжные отели предлагают еще более дорогой сервис. Так, в спа-отеле Nemo, расположенном на популярном пляже "Ланжерон" в центре города, номер на двоих можно снять за 9350 грн за ночь. Выходит по 4675 грн с одного человека.

Если вы готовы расставаться с деньгами, в Жемчужине у моря есть возможность арендовать виллу. Цены на них колеблются в диапазоне от 6000 до 9000 грн.

Инфорграфика сайта "Черное море"

Питание

В высокий сезон еда в Одессе, как и все остальное, дороже, чем в других городах. Особенное это касается рынков, ресторанов и пляжей. Стоимость бюджетного питания для одного человека в сутки приблизительно 300 грн.

В санаториях 3-5-разовое питание входит в цену путевки, а в отелях, как правило, в стоимость включается только завтрак, да и то не во всех.

Сколько потратить на питание в Одессе зависит только от самого туриста: можно выбрать обеды и ужины в дорогих ресторанах или более демократичных местах, например, в той же "Пузатой хате", которая есть даже на Дерибасовской.

Хозяйки, которые привыкли готовить сами даже на отдыхе, могут посетить знаменитый "Привоз". Не забудьте поторговаться – это не только уменьшит потери семейного бюджета, но и является местной традицией.

Издание "Одеське життя" несколько дней назад опубликовало стоимость продуктов на "Привозе".

Источник "Одеське життя"

Источник "Одеське життя"

Источник "Одеське життя"

Источник "Одеське життя"

Источник "Одеське життя"

Также в Одессе есть сетевые супермаркеты, к которым вы привыкли у себя дома: "АТБ-маркет", "Сильпо", "Копейка". Порядок цен известен.

Развлечения

Пляжи

Что касается развлечений, в первую очередь это пляжи. Сегодня свободный вход сохранился на пляжах: "Лузановка", "Собачка", "Аркадия" в районе ротонды, муниципальном спортивном пляже на 14-й станции Фонтана, а также на 11-й станции Фонтана.

Власти также обещают открыть еще несколько пляжей в этом году. Однако там придется платить за аренду зонта и шезлонга. Обе услуги в среднем стоят 200 грн.

На коммерческих пляжах, таких как Ибица, цены выше. За шезлонг у моря можно заплатить 400-600 грн, а у бассейна – 700-900 грн. Двойной шезлонг обойдется в 2000-2700 грн, а мягкая площадка – от 2500 до 5000 грн, в зависимости от наличия VIP-сервиса. На Ибице также можно арендовать бунгало для большой компании за 350-450 грн на весь день.

Пляж "Ибица"

Другие развлечения

Пожалуй, самым бюджетным среди известных развлечений является поход в Одесский зоопарк. Билеты туда стоят 100 грн.

Слон в Одесском зоопарке

Один билет в дельфинарий "Немо" обойдется в 300 грн. По нынешним временам это совсем немного по сравнению с впечатлениями, которые там можно получить.

Дельфинарий "Немо"

За поход в аквапарк "Одесса" придется выложить 1000 грн за одного человека. Тут уж решать вам самим, стоит ли оно того.

Аквапарк "Одесса"

Стоимость экскурсий в Одессе летом 2025 варьируется в зависимости от типа и продолжительности. Обзорные пешеходные или тематические экскурсии, такие как "Криминальная Одесса" стоят около 500 грн за взрослого и 300 грн за ребенка до 14 лет.

Экскурсии в дикие катакомбы или Нерубайские катакомбы могут стоить дороже (500 грн за взрослого в первом случае и 700 грн во втором). Рекордсменом по цене среди экскурсий, пожалуй является поездка на винзавод Шабо, которая может обойтись в 1300 грн.

Нерубайские катакомбы

Ранее мы рассказали, что туристы жалуются на "развод" на самой знаменитой улице Одессы – Дерибасовской.