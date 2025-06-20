Украинский город атакуют змеи. Лезут в больницы и дома, пугают детей (фото и видео)

Их вывозят за город

В Запорожье активизировались змеи — их видят во дворах, возле жилых домов и даже рядом с больницами и школами. Людей просят при встрече с пресмыкающимися не трогать их и обратиться к специалистам.

Как пишет "Забор", среди горожан появление змей вызывает беспокойство. В частности, на днях змея была выловлена на территории одного из медицинских учреждений в центральной части Запорожья. Как рассказали спасатели КСВАРС, ее отпустили в природную среду — подальше от жилых и общественных объектов, где она не будет представлять угрозу людям.

Также недавно спасатели доставали змею из третьего этажа жилого дома. Рептилия ползала по кирпичной стене и пыталась попасть на балкон, чем сильно испугала ребенка.

В начале июня жители частного дома обнаружили во дворе змею, сидевшую в кустах. Спасатели выловили ее и увезли от жилья людей.

Специалисты вывозят змей за город

Одна из них сидела на кустах туи

Змеи ищут прохлады в ветвях деревьев

Специалисты осторожно отлавливают пресмыкающихся и отпускают за городом.

Только за конец мая — первые дни июня, в городе было зафиксировано почти десять вызовов из-за обнаружения змей. Спасатели отмечают, что в теплое время года вероятность встречи с пресмыкающимися значительно возрастает даже в черте города. При обнаружении змеи они советуют не паниковать и не пытаться самостоятельно ее обезвредить. Лучшее решение – обратиться к специалистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре огромная змея спасалась от жары в фонтане. Питон пытался охладиться.