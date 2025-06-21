"Жить здесь?!": арендатор оставил после себя горы мусора в одесской квартире (видео)
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Владельцы жилья в Одессе не смогли сдержать эмоций
Негде даже стоять — в Одессе квартирант оставил дом "слегка неубранным". Пол, мебель и даже ванная комната заняты мусором – упаковки от еды с ее остатками, специи из доставок, пустые бутылки и множество пакетов. Владельцы жилья не смогли сдержать эмоций, когда это увидели.
Видео выложили в сети. На видео обсуждают, действительно ли в таком беспорядке можно было жить. Осторожно — используют ненормативную лексику. Сдержать эмоции действительно трудно — почти каждый сантиметр поверхности покрыт грязью, а раковину явно не мыли несколько недель. Мусор даже на системном блоке компьютера, а еще один экран лежит прямо посреди комнаты.
Адрес, где произошла такая ситуация – Боровского, 37. Это дом с квартирами-студиями в Хаджибейском районе Одессы. Нанять такое жилье стоит около 500-600 гривен в сутки, приобрести от 600 тысяч грн до миллиона. Пока же владельцам придется либо самостоятельно приводить квартиру в порядок, либо вызывать профессионалов. По одесским ценам клининг с мойкой окон и химчисткой мягкой мебели может потянуть до 10 тысяч гривен или дороже, в случае скрытых загрязнений.
В сети сравнили состояние комнаты со студенческим общежитием или комнатой геймера. Правда, остается открыть вопрос, сколько времени понадобилось квартиранту, чтобы довести жилье до такого состояния.
Ранее "Телеграф" показывал квартиру-малосемейку во Львове, которая сама по себе уже в заброшенном состоянии. Однако хотят за нее немалые деньги.