Отдых в Днепре и области 2025: как провести отпуск у воды без больших затрат
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Где в Днепропетровской области можно купаться и отдыхать за копейки
Днепропетровщина может показаться не самым очевидным выбором для летнего отдыха, но на самом деле здесь немало вариантов бюджетного отдыха у воды. Официально пляжи не открыты, однако качество воды в некоторых локациях соответствует санитарным нормам и позволяет безопасное купание.
Жилье можно снять от 250 гривен за ночь, а поесть в бюджетных заведениях за 100-150 грн. "Telegraf" рассказывает, где в Днепре и области можно недорого провести летний отпуск.
По информации Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на июнь 2025 пляжи Днепропетровской области официально не были открыты. В то же время качество воды соответствует нормам в городах Верхнеднепровск, Зеленодольск, в зоне набережной Каменского и на Монастырском острове Днепра.
Пляжи: где можно купаться
Самыми безопасными для отдыха в области остаются пляжи в Верхнеднепровске и Зеленодольске на Каменском водохранилище. Эти локации имеют пологий берег и чистую воду, вход бесплатный.
В Каменском зона набережной частично пригодна для купания. Местные жители активно пользуются этой возможностью в жаркие дни.
Монастырский остров в Днепре остается популярнейшей локацией среди горожан. Здесь обустроены места отдыха и пикников, хотя официального разрешения на купание также нет.
Самарский залив предлагает несколько пляжей лесничества, где работают спасатели и соблюдают санитарные нормы.
Соленый Лиман – уникальное озеро в Самаровском районе с лечебными сульфидными грязями. Озеро площадью 3,5 км² находится между селами Знаменовка и Новотроицкое на территории ландшафтного заказника. Здесь можно оздоравливаться грязями и минеральными водами, хотя купание затруднено из-за мелководья.
Отдельно стоит упомянуть Вольногорский карьер — так называемые "Днепровские Мальдивы" в 112 км от города. Белый песок и бирюзовая вода делают это место популярным для фотосессий, но инфраструктуры там нет.
Впрочем, недавно "Телеграф" писал, что Мальдивы под Днепром уже не те. На популярном курорте полно мусора и минимум людей. Однако вода там все такая же бирюзовая, она не потеряла свой цвет, а белый песок остается таким же чистым.
Опасными остаются пляжи: "Сагайдак", Красный Камень, Солнечный – в Днепре. Также обнаружены превышения санитарных норм на пляжах Павлограда (река Волчья), Кривого Рога (реки Ингулец, Саксагань, балка Ивановская), Верхнеднепровская (пляж на Каменском водохранилище).
Жилье: от 250 гривен за ночь
Дешевые варианты размещения в Днепре обойдется в 250-400 грн в сутки. За эти деньги владельцы предлагают снять комнату с удобствами в общем пользовании.
Однокомнатные квартиры обойдутся дороже – от 500-1000 грн за ночь. Обычно это жилье с базовыми удобствами в спальных районах.
На окраине города в Слобожанском или Новомосковске можно снять целый дом за 400 грн в сутки, если договариваться напрямую с владельцем.
Самый интересный вариант — села у водоемов. В Орловщине или Губинисе в домах с мангалом и печкой сдают номера за 1100 грн в сутки.
Транспорт и еда
Передвигаться по городу недорого — проезд в маршрутке стоит до 20 грн. Электрички в Новомосковск или Каменский — 18 грн, автобусы в Самарский залив — 50-60 грн.
Поесть в Днепре можно бюджетно — в кафе средний чек составляет 130-180 грн, в столовых "Пузата Хата" или "Добрая еда" обед обойдется от 100 грн.
На рынке Озерки можно купить свежие продукты по умеренным ценам. К слову, ранее "Телеграф" рассказывал, как поначалу выглядел легендарный рынок "Озерка" в Днепре.
В курортных селах Орловщине и Зеленодольске уличная еда стоит 50-80 грн за порцию. Кроме того, в этих населенных пунктах есть немало кафе, баров и ресторанов. В Орловщине, например, можно вкусно поесть в Gastro bar "Не все дома". Посетители говорят, что цены достойные, порции великие, очень вкусные. В среднем обед обойдется в 300 гривен.
Бесплатные развлечения по области
Днепр предлагает множество бесплатных локаций для отдыха. Парк имени Шевченко с озером и лебедями, Монастырский остров для прогулок, набережная Днепра – самая длинная в Европе.
Спасо-Преображенский собор и смотровая площадка Пороховой башни открыты для посещения. В Каменском местные активисты проводят бесплатные экскурсии по центру города.
В Верхнеднепровске работает историко-краеведческий музей со статусом Народного музея, где можно ознакомиться с археологическими находками региона.
Зеленодольск имеет свои достопримечательности — Центральная площадь города внесена в реестр памятников архитектуры и градостроительства. Здесь также можно бесплатно посетить памятник "Скорбящий воин" в парковой зоне.
Орловщина славится живописными видами на берегу реки Самары. Село окружено реликтовым лесом с вековыми соснами, где приятно прогуляться посреди природы. Здесь же расположен старинный Самарский Свято-Николаевский пустынный монастырь.
Недалеко от Орловщины находится Соленый Лиман – уникальное озеро с лечебными сульфидными грязями в Самаровском районе. Это популярное место для оздоровительного туризма, где можно воспользоваться грязевыми процедурами и минеральными водами.
Новомосковск может похвастаться уникальным Свято-Троицким собором XVIII века – деревянным храмом, построенным без единого гвоздя, принадлежащего к 100 лучшим деревянным постройкам планеты.
Практические советы
На популярных пляжах много людей в выходные – планировать поездки лучше на будни. Обязательно проверяйте актуальную информацию о состоянии воды перед посещением любых пляжей.
Экономить можно привозя продукты с собой и пользуясь общественным транспортом для поездок по области.
Отдых в Днепре и области может быть вполне бюджетным при правильном планировании. Регион предлагает альтернативу морским курортам для тех, кто ищет спокойный отдых у воды без больших затрат.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, об отдыхе в Одессе 2025 года. Мы рассказывали, как провести отпуск у моря не за все деньги мира.