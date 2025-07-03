Отдых в Днепре и области 2025: как провести отпуск у воды без больших затрат

Где в Днепропетровской области можно купаться и отдыхать за копейки

Днепропетровщина может показаться не самым очевидным выбором для летнего отдыха, но на самом деле здесь немало вариантов бюджетного отдыха у воды. Официально пляжи не открыты, однако качество воды в некоторых локациях соответствует санитарным нормам и позволяет безопасное купание.

Жилье можно снять от 250 гривен за ночь, а поесть в бюджетных заведениях за 100-150 грн. "Telegraf" рассказывает, где в Днепре и области можно недорого провести летний отпуск.

По информации Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на июнь 2025 пляжи Днепропетровской области официально не были открыты. В то же время качество воды соответствует нормам в городах Верхнеднепровск, Зеленодольск, в зоне набережной Каменского и на Монастырском острове Днепра.

Пляжи: где можно купаться

Самыми безопасными для отдыха в области остаются пляжи в Верхнеднепровске и Зеленодольске на Каменском водохранилище. Эти локации имеют пологий берег и чистую воду, вход бесплатный.

Пляжи Верхнеднепровская на карте

Зеленодольск на карте

Городской пляж в Зеленодольске

Зеленодольск, пляж

В Каменском зона набережной частично пригодна для купания. Местные жители активно пользуются этой возможностью в жаркие дни.

Пляж, Каменское

Монастырский остров в Днепре остается популярнейшей локацией среди горожан. Здесь обустроены места отдыха и пикников, хотя официального разрешения на купание также нет.

Пляж на Монастырском острове в Днепре

Самарский залив предлагает несколько пляжей лесничества, где работают спасатели и соблюдают санитарные нормы.

Самарский залив

Соленый Лиман – уникальное озеро в Самаровском районе с лечебными сульфидными грязями. Озеро площадью 3,5 км² находится между селами Знаменовка и Новотроицкое на территории ландшафтного заказника. Здесь можно оздоравливаться грязями и минеральными водами, хотя купание затруднено из-за мелководья.

Соленый лиман

Соленый лиман на карте

Отдельно стоит упомянуть Вольногорский карьер — так называемые "Днепровские Мальдивы" в 112 км от города. Белый песок и бирюзовая вода делают это место популярным для фотосессий, но инфраструктуры там нет.

Вольногорский карьер, пляж

Впрочем, недавно "Телеграф" писал, что Мальдивы под Днепром уже не те. На популярном курорте полно мусора и минимум людей. Однако вода там все такая же бирюзовая, она не потеряла свой цвет, а белый песок остается таким же чистым.

Вокруг пляжа — свалка

Опасными остаются пляжи: "Сагайдак", Красный Камень, Солнечный – в Днепре. Также обнаружены превышения санитарных норм на пляжах Павлограда (река Волчья), Кривого Рога (реки Ингулец, Саксагань, балка Ивановская), Верхнеднепровская (пляж на Каменском водохранилище).

Жилье: от 250 гривен за ночь

Дешевые варианты размещения в Днепре обойдется в 250-400 грн в сутки. За эти деньги владельцы предлагают снять комнату с удобствами в общем пользовании.

Объявления об аренде комнат, Днепр

Однокомнатные квартиры обойдутся дороже – от 500-1000 грн за ночь. Обычно это жилье с базовыми удобствами в спальных районах.

Однокомнатные квартиры обойдутся в 500-1000 грн в сутки

На окраине города в Слобожанском или Новомосковске можно снять целый дом за 400 грн в сутки, если договариваться напрямую с владельцем.

Дома в Слобожанском

Самый интересный вариант — села у водоемов. В Орловщине или Губинисе в домах с мангалом и печкой сдают номера за 1100 грн в сутки.

Транспорт и еда

Передвигаться по городу недорого — проезд в маршрутке стоит до 20 грн. Электрички в Новомосковск или Каменский — 18 грн, автобусы в Самарский залив — 50-60 грн.

Поесть в Днепре можно бюджетно — в кафе средний чек составляет 130-180 грн, в столовых "Пузата Хата" или "Добрая еда" обед обойдется от 100 грн.

Цены на первые блюда в "Пузатом доме"

Салаты в "Пузатом доме"

На рынке Озерки можно купить свежие продукты по умеренным ценам. К слову, ранее "Телеграф" рассказывал, как поначалу выглядел легендарный рынок "Озерка" в Днепре.

Рынок "Озерка", Дни

В курортных селах Орловщине и Зеленодольске уличная еда стоит 50-80 грн за порцию. Кроме того, в этих населенных пунктах есть немало кафе, баров и ресторанов. В Орловщине, например, можно вкусно поесть в Gastro bar "Не все дома". Посетители говорят, что цены достойные, порции великие, очень вкусные. В среднем обед обойдется в 300 гривен.

Бесплатные развлечения по области

Днепр предлагает множество бесплатных локаций для отдыха. Парк имени Шевченко с озером и лебедями, Монастырский остров для прогулок, набережная Днепра – самая длинная в Европе.

Парк имени Шевченко, Днепр

Спасо-Преображенский собор и смотровая площадка Пороховой башни открыты для посещения. В Каменском местные активисты проводят бесплатные экскурсии по центру города.

Спасо-Преображенский собор, Днепр

В Верхнеднепровске работает историко-краеведческий музей со статусом Народного музея, где можно ознакомиться с археологическими находками региона.

Зеленодольск имеет свои достопримечательности — Центральная площадь города внесена в реестр памятников архитектуры и градостроительства. Здесь также можно бесплатно посетить памятник "Скорбящий воин" в парковой зоне.

Орловщина славится живописными видами на берегу реки Самары. Село окружено реликтовым лесом с вековыми соснами, где приятно прогуляться посреди природы. Здесь же расположен старинный Самарский Свято-Николаевский пустынный монастырь.

Свято-Николаевский пустынный монастырь

Недалеко от Орловщины находится Соленый Лиман – уникальное озеро с лечебными сульфидными грязями в Самаровском районе. Это популярное место для оздоровительного туризма, где можно воспользоваться грязевыми процедурами и минеральными водами.

Озеро Соленый Лиман на Днепропетровщине

Здесь действует ландшафтный заказник

Новомосковск может похвастаться уникальным Свято-Троицким собором XVIII века – деревянным храмом, построенным без единого гвоздя, принадлежащего к 100 лучшим деревянным постройкам планеты.

Практические советы

На популярных пляжах много людей в выходные – планировать поездки лучше на будни. Обязательно проверяйте актуальную информацию о состоянии воды перед посещением любых пляжей.

Экономить можно привозя продукты с собой и пользуясь общественным транспортом для поездок по области.

Отдых в Днепре и области может быть вполне бюджетным при правильном планировании. Регион предлагает альтернативу морским курортам для тех, кто ищет спокойный отдых у воды без больших затрат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, об отдыхе в Одессе 2025 года. Мы рассказывали, как провести отпуск у моря не за все деньги мира.