Огромную змею заметили в центре Киева. Стоит ли таких бояться (видео)

Пресмыкающиеся нельзя трогать

В Киеве заметили большую опасную змею. Вероятно, речь идет о ядовитом пресмыкающемся — гадюке.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что змея была замечена в одном из столичных парков.

"Жесть! Огромная змея прямо в центре Киева. Такую гадюку заметили на Печерске", — говорится в сообщении.

На видео видно, что змея довольно большая и быстрая, она быстро уползла, когда ее заметили. Однако качество ролика не позволяет точно определить, что именно это было за пресмыкающийся.

В сети пользователи под видео утверждали, что вероятнее всего в парке увидели ужа, но подтверждений этому нет. К тому же большинство комментариев – шутки. Люди писали, что это нардепка Марьяна Безуглая вышла на прогулку, или что по Киеву гуляет чья-то теща или бывшая.

Заметим, что в любом случае не нужно трогать опасных пресмыкающихся и животных. Ведь в Украине водятся ядовитые змеи, укус которых может убить человека. К примеру, недавно в Онуфриевской общине Александрийского района Кировоградской области змея укусила мальчика. Ребенок находится в больнице. Врачи быстро оказали помощь мальчику и его жизни ничего не угрожает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что змеи атаковали популярный курорт Украины.