В Одессе за копейки сдают домик возле моря с необычной планировкой: есть подвох (фото)

В доме есть всё необходимое для жизни

В Украину пришло настоящее лето, а потому многие люди стараются перебраться отдохнуть от жары поближе к морю. А так как в этом году кроме Одессы выбора особо-то и нет, то в городе настал сезон сдачи жилья посуточно.

Один из горожан предлагает аренду комнаты за 250 гривен на человека в доме с весьма своеобразной планировкой. Соответсвующее объявление было обнародовано на сайте OLX.

Согласно описанию, комнаты находятся на втором этаже и рассчитаны на трех и четырех человек соответственно. При этом у каждой комнаты есть своя кухня, туалет и душ.

Также возле дома есть маленькая спортивная площадка и парковочное место. Дом расположен в 10 минутах ходьбы от пляжа.

Однако судя по фото, кухни в здании находятся практически на открытом воздухе — в пристройке из тонких листов металла. Как всю электронику не заливает водой во время дождей, не совсем понятно. Впрочем, в солнечную погоду это не должно быть проблемой.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине дешевле всего отдохнуть на море с открытым пляжем. Спойлер: это не Одесса, однако ехать от нее придется недолго.