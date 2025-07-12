В Одесі за копійки здають будиночок біля моря з незвичайним плануванням: є каверза (фото)

У будинку є все необхідне для життя

В Україну прийшло справжнє літо, а тому багато людей намагаються перебратися відпочити від спеки ближче до моря. А оскільки цього року окрім Одеси вибору особливо немає, то в місті настав сезон здачі житла подобово.

Один із городян пропонує оренду кімнати за 250 гривень на особу в будинку з досить своєрідним плануванням. Відповідне оголошення було оприлюднено на сайті OLX.

Згідно з описом, кімнати знаходяться на другому поверсі та розраховані на трьох та чотирьох осіб відповідно. При цьому кожна кімната має власну кухню, туалет і душ.

Також біля будинку є маленький спортивний майданчик та паркувальне місце. Будинок розташований за 10 хвилин ходьби від пляжу.

Однак, судячи з фото, кухні в будівлі знаходяться практично на відкритому повітрі — у прибудові з тонких листів металу. Як усю електроніку не заливає водою під час дощів, не зовсім зрозуміло. Втім, у сонячну погоду це не має бути проблемою.

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Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні найдешевше відпочити на морі з відкритим пляжем. Спойлер: це не Одеса, проте їхати від неї доведеться недовго.